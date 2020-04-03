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У Луганській області судитимуть організаторку "референдуму" 2014 року

Новини » Суспільство     03.04.2020 - 20:17
У Луганській області судитимуть організаторку "референдуму" 2014 року
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Cанкція ч. 2 ст. 110 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої

У Луганській області судитимуть члена "дільничної виборчої комісії", яка взяла участь в організації та проведенні псевдореферендуму у 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.

За інформацією правоохоронних органів, мешканка м. Гірське Луганської області у травні 2014 року формувала списки виборців, видавала "бюлетені", контролювала процес та порядок голосування.

"Прокурори управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт за ч.2 ст.110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)", - йдеться у повідомленні.

Далі після завершення псевдореферендуму та підрахунку бюлетенів результати голосування на зазначеній дільниці були передані до "центральної виборчої комісії" для проголошення у подальшому самостійності "Луганської народної республіки".

Нагадаємо, у Донецькій області заочно повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення "міністру транспорту ДНР". За інформацією слідства, з грудня 2018 року чоловік обіймає посаду так званого "міністра транспорту ДНР".

Як повідомляло РБК-Україна, на блокпосту поблизу населеного пункту Волноваха військовослужбовці Нацгвардії затримали учасника російських незаконних збройних формувань. Бойовика виявили під час перевірки одного з пасажирських автобусів.

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