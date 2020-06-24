У Тернопільській області стався перелив через дамбу: відселяють більше 250 людей

Фото: підтоплення в Тернопільській області (dsns.gov.ua)

В області загроза підтоплення існує в трьох селах

У Монастирському районі Тернопільської області на річці Дністер стався перелив через дамбу. Проводиться часткове відселення жителів трьох сіл.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Наголошується, що у зв'язку з переливом через дамбу сталося підтоплення сільськогосподарських угідь та існує загроза підтоплення сіл Устя-Зелене і Цибулі.

"В даний час проводиться часткове відселення жителів с. Устя-Зелене (103 чол.) і с. Лука (51 чол.)", - повідомили в ДСНС.

Раніше в результаті підняття води сталося підтоплення угідь в селі Коропець. Звідти зараз проводиться часткове відселення 100 жителів.

Зазначимо, впродовж декількох днів у західних областях України спостерігаються масштабні підтоплення в результаті негоди. 23 червня ДСНС оголосила червоний рівень небезпеки в Івано-Франківській області та на Буковині. Жертвами стихії стали три людини.

Раніше РБК-Україна писало, що у результаті негоди на заході України без газу залишилися 10 тисяч чоловік.

Також повідомлялося, що в Івано-Франківській області змило міст, який відновлювали сім років.

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Автор: Игорь Литвиненко