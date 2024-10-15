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В Тернополе сделали заявление об отопительном сезоне: о чем просят жителей

Фото: отопление (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

С 16 октября в Тернополе начинается отопительный сезон. Решение было принято исполнительным комитетом горсовета в связи с понижением среднесуточной температуры воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Тернопольского горсовета.

В КП "Тернопольгортеплокоммунэнерго" обратились к потребителям и попросили отнестись с пониманием к тому, что технологический запуск отопительной системы не является одномоментным процессом.

Жителей призвали открывать двери аварийным службам для проведения необходимых ремонтных работ, которые могут возникнуть при запуске системы теплоснабжения, в частности, заветривания труб в домах.

Подача отопления ко всему дому может задержаться, поскольку коммунальщики не могут решать проблему при отсутствии хозяина или если тот не желает открывать дверь.

Также сообщается, что работники коммунальных предприятий и аварийных служб будут работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить своевременный запуск котельных и теплоснабжение в жители тернополян.

Жителям напомнили, что в случае возникновения завоза труб или любых других проблем с отоплением в многоэтажках, необходимо обращаться к коммунальному предприятию, обслуживающему здание или ОСМД.

Отопительный сезон в Украине

По состоянию на 15 октября, отопительный сезон в Украине начинается постепенно. В некоторых регионах, в частности на западе и северных областях, отопление уже включено из-за снижения температуры. Он уже стартовал, например, в Виннице, Чернигове, Киеве, Бориспольском обществе.

В остальных регионах ожидается запуск систем отопления в ближайшие дни в зависимости от погодных условий. Городские администрации контролируют готовность теплосетей, а приоритетом остается подключение больниц, детсадов и школ. Например, в Харькове уже готовы к старту отопительного сезона, но его не начинают из-за пока еще теплой погоды.

Энергетическая система страны работает стабильно, запасы газа и угля для отопительного сезона обеспечены. Правительство готово к возможным вызовам, которые могут вызвать грядущие российские обстрелы.

Напомним, что именно из-за постоянных обстрелов со стороны РФ, а также постепенного приближения боевых действий в Покровские под угрозой отопительный сезон.

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Отопительный сезон