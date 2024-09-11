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В Тернополе снова зацвели каштаны: фото

Среда 11 сентября 2024 17:54
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В Тернополе снова зацвели каштаны: фото Фото: цветение каштанов в Тернополе ("20 минут") 
Автор: Нина Еланская

Жители Тернополя не первый год любуются тем, как осенью цветут каштаны на улицах города. Однако некоторые из них в этом году зацвели уже во второй раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " 20 минут ".

Горожане фотографируют повторное цветение деревьев.

В Тернополе снова зацвели каштаны: фотоФото: цветение каштанов в Тернополе ("20 минут")

На улице Русской большинство каштанов вторично не зацвели, однако некоторые решили цвести уже вторично. Несколько каштанов, растущих возле Церкви Рождества Христова, тоже зацвели снова.


Фото: цветение каштанов в Тернополе ("20 минут")

Сообщается, что возле Кооперативного колледжа, медицинского университета и вдоль набережной каштаны начали расцветать уже второй раз.

В Тернополе снова зацвели каштаны: фото

Фото: цветение каштанов в Тернополе ("20 минут")

Как объясняют местные ученые, на причины повторного цветения влияют многие факторы, в том числе климатические. Они рассказывают, что листья каштанов могут быть повреждены преходящей молью. Поэтому оно заранее отмирает. Повторное цветение происходит тогда, когда после полученного стресса растение все равно пытается воспроизвести свой естественный вид.

Каштаны в Тернополе являются одним из украшений города и важной частью его природного ландшафта. Эти деревья можно увидеть вдоль многих улиц и в парках, в частности, на бульварах и центральной части города. Они стали символом озеленения Тернополя, создавая тень для пешеходов и придавая эстетической привлекательности городским просторам.

Каштаны в Тернополе расцветают весной, украшая город белыми и розовыми цветами. Однако, как и во многих других городах Украины, эти деревья иногда страдают от вредителей и болезней, что вызывает беспокойство относительно их состояния и необходимости защиты. Каштаны могут повторно цвести осенью. Городские власти регулярно занимаются уходом за каштанами, чтобы сохранить их для будущих поколений.

Ранее мы сообщали, что из-за цветения амброзии в Киеве был объявлен карантин.

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