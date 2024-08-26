"Мертвое озеро" в Карпатах: как до него добраться и получится ли искупаться

Украинские Карпаты могут предложить путешественникам немало впечатляющих озер, однако одним из самых мистических некоторые считают Журавлиное озеро, которое в народе еще называют "Мертвым".

РБК-Украина рассказывает, где именно его можно найти, чем это озеро уникально, а также стоит ли лезть в его воду.

Как добраться до озера

Журавлиное или "Мертвое" озеро расположено на высоте 572 метра над уровнем моря в горном массиве Сколевские Бескиды в Украинских Карпатах.

Для того чтобы его посетить, придется доехать до Национального природного парка "Сколевские Бескиды" (в Сколевском районе Львовской области).

Если посмотреть на карту, можно увидеть, что ближайшими к озеру населенными пунктами являются город Сколе, а также село Дубина (с одной стороны) и Каменка (с другой).

Местоположение водоема (скриншот: google.com/maps)

Однако для того, чтобы добраться до озера, необходимо попасть на территорию Национального природного парка. Его контрольно-пропускной пункт (КПП) расположен недалеко от дороги, соединяющей Сколе и Дубину.

КПП Национального природного парка "Сколевские Бескиды" (скриншот: google.com/maps)

Журавлиное озеро расположено в долине реки Каменка, недалеко от нескольких водопадов, источника "Живой воды" и колодца с водой "Нафтуся" со специфическим нефтяным запахом и вкусом, используемой в лечебных и оздоровительно-рекреационных целях.

Двигаясь по маршруту от КПП к озеру, путешественники могут ориентироваться не только по карте, но и благодаря специальным указателям. Так что добраться до него не так уж трудно.

Чем уникально Журавлиное озеро

Журавлиное озеро - неправильной овальной формы (длиной около 50 метров). В центре водоема в окружении елово-пихтового леса - небольшой плавучий островок (если внимательно присмотреться, можно увидеть, как он двигается то к берегу, то от него), сформированный из корней деревьев, ветвей и скопления травы.

Вода в озере - чистая и прозрачная, однако такая темная, что некоторые иногда называют его "Черным" (дно водоема настолько заполонило скопление ветвей и деревьев, что даже его точная глубина до сих пор неизвестна).

На поверхности озера также плавают обломки веток и деревьев (скриншот: youtube.com/@uamandry)

В результате постоянного процесса гниения органики, в озере образуется много углекислого газа и сероводорода, выходящего на поверхность пузырьками.

Вероятно, из-за этого озеро и называют "мертвым", ведь в нем не живут высшие живые организмы (хотя в болоте неподалеку обитают и тритоны, и ящерицы, и лягушки, и даже гадюки).

Кроме того, по преданию, раньше вокруг озера были труднопроходимые болотистые места, поэтому иногда путешественники оттуда не возвращались.

Берега озера обильно поросли кустарниками (скриншот: youtube.com/@uamandry)

Если же говорить об официальном названии - Журавлиное - существует несколько его версий.

Согласно одной, водоем назвали Журавлиным озером из-за того, что на его берегах росло много болотной журавлины - клюквы (рядом с ней вокруг озера растут ныне редкие в Бескидах пушица влагалищная, осока топяная, росянка круглолистная, несколько видов сфагновых мхов, папоротник, черника, занесенные в "Красную книгу Украины" плаун колючий и плаун-баранец и т.д.).

По другим данным, озеро могли назвать Журавлиным из-за обилия журавлей, которые любили обустраивать там свои гнезда (ведь эта местность никогда не была заселена, а "болотное меню" подходило для питания птиц как можно лучше).

Вокруг такого водоема лучше не гулять (скриншот: youtube.com/@uamandry)

Как именно образовалось это озеро, тоже точно не известно. Некоторые считают, что когда-то в расщелину между холмами начала стекать талая и дождевая вода. Со временем в ней накапливались трухлявые ветви, поваленные снегом или ураганом деревья, листья и другие природные "останки", которые начали активно гнить (благодаря стоячей воде этот процесс только ускорялся). Так будто бы и сформировалось "Мертвое озеро".

Как бы то ни было, туристам возле озера нужно быть осторожными, ведь недалеко от него (вне обустроенных для посетителей троп) до сих пор существует коварный торфяник (под слоем торфа залегает трясина), заходить на который категорически запрещено.

Рассмотреть озеро безопасно можно с остатков специальной вымостки (скриншот: youtube.com/@uamandry)

Очевидно, что купаться в таком водоеме тоже не стоит.

В заключение следует помнить, что урочище "Журавлиное" находится под строгой охраной. Там запрещается разжигать костры, оставлять мусор или устраивать ночлеги.