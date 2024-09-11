У Тернополі знову зацвіли каштани: фото

Жителі Тернополя не перший рік милуються тим, як восени цвітуть каштани на вулицях міста. Однак деякі з них цьогоріч зацвіли вже другий раз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " 20 хвилин ".

Містяни фотографують повторне цвітіння дерев.

Фото: цвітіння каштанів у Тернополі ("20 хвилин")

На вулиці Руській більшість каштанів вдруге не зацвіли, однак деякі вирішили квітнути вже вдруге. Кілька каштанів, що ростуть біля Церкви Різдва Христового, також зацвіли знову.



Фото: цвітіння каштанів у Тернополі ("20 хвилин")

Повідомляється, що біля Кооперативного коледжу, медичного університету та вздовж набережної каштани почали розквітати також вже вдруге.

Фото: цвітіння каштанів у Тернополі ("20 хвилин")

Як пояснюють місцеві науковці, на причини повторного цвітіння впливають багато факторів, у тому числі та кліматичні. Вони розповідають, що листя каштанів може бути пошкоджене мінуючою міллю. Через це воно завчасно відмирає. Повторне цвітіння відбувається тоді, коли після отриманого стресу рослина все одно намагається відтворити свій природний вигляд.

Каштани в Тернополі є однією з прикрас міста та важливою частиною його природного ландшафту. Ці дерева можна побачити вздовж багатьох вулиць і в парках, зокрема, на бульварах та в центральній частині міста. Вони стали символом озеленення Тернополя, створюючи затінок для пішоходів і додаючи естетичної привабливості міським просторам.

Каштани в Тернополі розквітають навесні, прикрашаючи місто білими та рожевими квітами. Однак, як і в багатьох інших містах України, ці дерева іноді страждають від шкідників та хвороб, що викликає занепокоєння щодо їхнього стану та необхідності захисту. Каштани можуть повторно цвісти восени. Міська влада регулярно займається доглядом за каштанами, щоб зберегти їх для майбутніх поколінь.