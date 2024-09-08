В Киеве ввели карантин из-за амброзии: как защититься
В Киеве ввели карантин из-за цветения амброзии. Теперь в столице будут усилены меры, направленные на борьбу с данным растением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Киева и управление здравоохранения.
Карантин распространяется на всю территорию столицы и предусматривает комплекс специальных мероприятий по уничтожению костров амброзии и дальнейшему распространению. В частности, речь идет о:
- уничтожение растения путем вырывания и сжигания, а при сильном засорении - скашивание или вырывание с корнями;
- создание фитоценозов из многолетних трав, способных подавлять амброзию полинолисту;
- использование химических средств борьбы
В то же время, при применении химических средств предполагается использование только тех гербицидов, которые официально разрешены в Украине.
На портале Киеве отметили, что еще до объявления карантина, в начале августа этого года, Киев начал внедрять комплекс мер по ликвидации очагов амброзии.
В частности, накануне цветения этого растения-аллергена город начал обрабатывать территории, где обнаружили амброзию, специальным препаратом на основе природного минерала бишофита. После его действия амброзия увядает, ее пыльца становится стерильным, то есть не вызывает аллергии. Также территории, на которых обнаружили амброзию, скашивали, а на небольших участках это растение вырывали с корнем.
Чем опасна амброзия
Амброзия полинолиста - однолетнее растение, которое может достигать высоты до 2 метров. Она имеет характерные рассеченные листья и мелкие зеленоватые цветки, образующие соцветия-колоски.
Амброзия размножается семенами, способными сохранять жизнеспособность в почве от 5 до 40 лет. Одно растение амброзии может произвести до 50 тысяч семян за один сезон. Семена распространяются ветром, водой, а также животными и людьми (на транспортных средствах, обуви и т.п.).
Пыльца амброзии, попадая в глаза, нос, бронхи вызывает слезотечение, ухудшает зрение, приводит к резкому воспалению слизистых оболочек верхних дыхательных путей, приступам бронхиальной астмы, повышает температуру тела.
Как предотвратить контакт с пыльцой:
- не открывайте окна в вашей квартире или офисе. Рекомендуется использовать кондиционер с фильтрами воздуха на выходе;
- проветривайте помещение после дождя и тогда, когда нет ветра. На открытое окно или дверь можно повесить хорошо смоченную простыню или марлю в несколько слоев;
- не проводите много времени вне здания. Наибольшая концентрация пыльцы в воздухе наблюдается с утра и в сухие жаркие дни, поэтому в этот период особо не рекомендуется выходить на улицу;
- принимайте душ не менее двух раз в сутки, обязательно мойте волосы после пребывания на улице;
- если есть возможность, возьмите отпуск на период максимального содержания пыльцы в воздухе и выезжайте в места, где меньше находится пыльца, во вторую климатическую зону, на море, морской берег или в горы, где концентрация пыльцы ниже. Планируя отпуск, нужно обязательно знать время цветения аллергических растений в районе, где вы будете отдыхать;
- в период обострения болезни необходимо ежедневно и неоднократно проводить туалет носовой полости, промывать глаза физраствором хлорида натрия;
- носите солнцезащитные очки;
- ежедневно проводите влажную уборку в квартире.
Напомним, что в начале августа в Киеве объявили карантин из-за обнаружения опасного вредителя деревьев - узкозлатки ясеневой изумрудной.
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