Почему могут не пустить человека на автобус международного сообщения: перечень причин

Украинцы все чаще выбирают международные автобусы как доступный и удобный способ добраться до Европы. Впрочем, даже если у вас на руках есть билет, это не всегда означает, что вы точно поедете. Существует ряд причин, по которым водитель или перевозчик имеют полное право не пустить пассажира в салон.

Главное - соблюдение правил

Как объясняют перевозчики, наличие билета - лишь один из обязательных пунктов. Человек должен иметь полный пакет документов для пересечения границы, не нарушать правила поведения в транспорте и не представлять угрозы для других пассажиров.

Некоторые компании публично отмечают, что пассажира могут не пустить на рейс или высадить из автобуса без компенсации стоимости билета в таких случаях:

человек пришел в нетрезвом состоянии;

имеет симптомы болезни, опасной для других;

нарушает правила поведения;

употребляет алкоголь, наркотики или курит в салоне.

Не только водитель, но и контролер

Перевозчики объясняют, что водитель может отказать в посадке, если:

нет действительного билета;

отсутствуют документы для пересечения границы;

пассажир перевозит избыточное количество багажа и отказывается платить;

в багаже есть запрещенные вещи (оружие, взрывчатка, химикаты, культурные ценности и т.д.);

пассажир пытается провести животное без надлежащей транспортировки;

все места уже заняты.

Компании-перевозчики отмечают, что самая частая причина отказа - отсутствие забронированного билета на конкретный рейс. Прийти "на авось" - бесполезно.

Кроме того, водитель имеет право не допустить к поездке людей без документов, разрешающих пересечение границ транзитных и конечной стран маршрута. Опьянение, агрессивное поведение, попытки перевезти запрещенные предметы - тоже основание для отказа. Это вопрос безопасности и ответственности перевозчика.

Позиция юристов

Адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова в комментарии РБК-Украина пояснила, что законность таких действий подтверждают как Конвенция о международных перевозках пассажиров и багажа, так и Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта (постановление КМУ №176 от 18.02.1997).

"Отказать могут, если отсутствуют свободные места, неправильно оформлен багаж или есть попытка перевезти запрещенные вещи. Также закон предусматривает право водителя не пускать пассажира в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", - отмечает Воронкова.

Перед поездкой нужно помнить:

билет - не единственное, что нужно для проезда;

проверьте документы для пересечения границ (учитывая транзитные страны);

придерживайтесь правил поведения;

не злоупотребляйте алкоголем перед дорогой;

внимательно ознакомьтесь с правилами перевозки багажа и животных.

При подготовке материала были использованы следующие источники: сайты компаний-перевозчиков Benz Express, KLR Bus, Prosto Bus Plus, комментарий адвоката Елены Воронковой для РБК-Украина.