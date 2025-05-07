Почему могут не пустить человека на автобус международного сообщения: перечень причин
Украинцы все чаще выбирают международные автобусы как доступный и удобный способ добраться до Европы. Впрочем, даже если у вас на руках есть билет, это не всегда означает, что вы точно поедете. Существует ряд причин, по которым водитель или перевозчик имеют полное право не пустить пассажира в салон.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Главное - соблюдение правил
Как объясняют перевозчики, наличие билета - лишь один из обязательных пунктов. Человек должен иметь полный пакет документов для пересечения границы, не нарушать правила поведения в транспорте и не представлять угрозы для других пассажиров.
Некоторые компании публично отмечают, что пассажира могут не пустить на рейс или высадить из автобуса без компенсации стоимости билета в таких случаях:
- человек пришел в нетрезвом состоянии;
- имеет симптомы болезни, опасной для других;
- нарушает правила поведения;
- употребляет алкоголь, наркотики или курит в салоне.
Не только водитель, но и контролер
Перевозчики объясняют, что водитель может отказать в посадке, если:
- нет действительного билета;
- отсутствуют документы для пересечения границы;
- пассажир перевозит избыточное количество багажа и отказывается платить;
- в багаже есть запрещенные вещи (оружие, взрывчатка, химикаты, культурные ценности и т.д.);
- пассажир пытается провести животное без надлежащей транспортировки;
- все места уже заняты.
Компании-перевозчики отмечают, что самая частая причина отказа - отсутствие забронированного билета на конкретный рейс. Прийти "на авось" - бесполезно.
Кроме того, водитель имеет право не допустить к поездке людей без документов, разрешающих пересечение границ транзитных и конечной стран маршрута. Опьянение, агрессивное поведение, попытки перевезти запрещенные предметы - тоже основание для отказа. Это вопрос безопасности и ответственности перевозчика.
Позиция юристов
Адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова в комментарии РБК-Украина пояснила, что законность таких действий подтверждают как Конвенция о международных перевозках пассажиров и багажа, так и Правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта (постановление КМУ №176 от 18.02.1997).
"Отказать могут, если отсутствуют свободные места, неправильно оформлен багаж или есть попытка перевезти запрещенные вещи. Также закон предусматривает право водителя не пускать пассажира в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", - отмечает Воронкова.
Перед поездкой нужно помнить:
- билет - не единственное, что нужно для проезда;
- проверьте документы для пересечения границ (учитывая транзитные страны);
- придерживайтесь правил поведения;
- не злоупотребляйте алкоголем перед дорогой;
- внимательно ознакомьтесь с правилами перевозки багажа и животных.
При подготовке материала были использованы следующие источники: сайты компаний-перевозчиков Benz Express, KLR Bus, Prosto Bus Plus, комментарий адвоката Елены Воронковой для РБК-Украина.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине меняют правила организации международных автобусных перевозок. В частности речь идет о цифровизации отрасли, улучшении сервиса и упрощении процедур для перевозчиков.
Также мы писали, что международные пассажирские перевозки поставлены под особую правовую охрану. Это дает право водителям автобусов проверять у пассажиров документы перед поездкой. Если же водитель этого не сделает, его могут оштрафовать.
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