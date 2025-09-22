В Тернополе мошенник представился спецслужбой и обманул женщину на 100 тысяч

В Тернополе правоохранители расследуют случай масштабного мошенничества: 81-летняя пенсионерка лишилась 100 тысяч гривен после звонка злоумышленника, который запугал ее вымышленным уголовным делом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Полиции Тернопольской области в сети Facebook.

В Тернополе 81-летняя женщина стала жертвой телефонного мошенника, который, представившись сотрудником спецслужб, запугал ее и вынудил перечислить крупную сумму денег.

По информации следствия, аферист позвонил пожилой жительнице города и заявил, что против нее якобы открыто уголовное производство. Мужчина уверял, что женщине грозит тюрьма за заказ лекарственных препаратов из-за границы. Чтобы избежать наказания, злоумышленник требовал срочно перевести значительную сумму средств.

Испуганная пенсионерка поверила словам собеседника и отправилась в банк, где оформила перевод на сумму 100 тысяч гривен. После получения денег мошенник перестал выходить на связь. Лишь позже пострадавшая рассказала о произошедшем своим родственникам и поняла, что стала жертвой обмана.

В полиции уточнили, что по факту мошенничества начато уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются оперативно-розыскные действия, направленные на установление личности преступника и его местонахождения.

Правоохранители напоминают гражданам о необходимости сохранять бдительность при получении подозрительных звонков. В случае угроз или требований перевести деньги рекомендуется сразу связываться с полицией и сообщать о подобных фактах, чтобы не стать жертвой аферистов.