У Тернополі шахрай відрекомендувався спецслужбою та ошукав жінку на 100 тисяч
У Тернополі правоохоронці розслідують випадок масштабного шахрайства: 81-річна пенсіонерка позбулася 100 тисяч гривень після дзвінка зловмисника, який залякав її вигаданою кримінальною справою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Поліції Тернопільської області в мережі Facebook.
У Тернополі 81-річна жінка стала жертвою телефонного шахрая, який, представившись співробітником спецслужб, залякав її і змусив перерахувати велику суму грошей.
За інформацією слідства, аферист зателефонував літній жительці міста і заявив, що проти неї нібито відкрито кримінальне провадження. Чоловік запевняв, що жінці загрожує в'язниця за замовлення лікарських препаратів з-за кордону. Щоб уникнути покарання, зловмисник вимагав терміново переказати значну суму коштів.
Перелякана пенсіонерка повірила словам співрозмовника і вирушила в банк, де оформила переказ на суму 100 тисяч гривень. Після отримання грошей шахрай перестав виходити на зв'язок. Лише пізніше постраждала розповіла про подію своїм родичам і зрозуміла, що стала жертвою обману.
У поліції уточнили, що за фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України. Наразі тривають оперативно-розшукові дії, спрямовані на встановлення особи злочинця та його місцезнаходження.
Правоохоронці нагадують громадянам про необхідність зберігати пильність при отриманні підозрілих дзвінків. У разі погроз або вимог переказати гроші рекомендується одразу зв'язуватися з поліцією та повідомляти про подібні факти, щоб не стати жертвою аферистів.
