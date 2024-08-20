В Тернополе во время тревоги вспыхнул пожар: горожанам рекомендуют меньше быть на улице

В Тернополе ночью во время воздушной тревоги вспыхнул пожар. Жителей города просят ограничить пребывание на улице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольскую ОГА .

"О ситуации, которая произошла ночью во время воздушной тревоги. На месте пожара работают работники службы ГСЧС и полиции", - говорится в сообщении.

В ОВА рекомендуют при планировании дня ограничить свое и, особенно, детей пребывание на улице, закрыть окна в помещениях. В Тернопольском районе производятся замеры качества воздуха.

Детали ситуации пообещали предоставить на брифинге в 9:00.