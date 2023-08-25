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В Тернополе мужчина за 10 000 долларов продавал уклонистам справки о непригодности к службе

Фото: в Тернополе мужчина за 10 000 долларов продавал уклонистам справки о непригодности к службе (gp.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Житель Тернополя за 10 000 долларов обещал военнообязанным помочь в изготовлении документов о временной непригодности к военной службе. Ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Тернопольской окружной прокуратуры гражданин уведомлен о подозрении в содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и злоупотреблении влиянием (ч. 1 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По данным следствия, житель Тернополя пообещал военнообязанному за 10 000 долларов США помощь в изготовлении документов о временной непригодности к военной службе. Для этого подозреваемый собирался воспользоваться знакомством в военно-врачебной комиссии ТЦК СП.

Правоохранители задокументировали факт получения части обещанных средств 5 000 долларов.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

Коррупция в военкоматах

Напомним, после громких коррупционных скандалов в областных военкоматах президент Украины Владимир Зеленский инициировал проверки ТЦК по всей стране. Позже Зеленский утвердил решение СНБО, которым поручили уволить всех начальников областных военкоматов. В некоторых регионах уже приступили к процедуре увольнения начальников ТЦК.

Кроме того, полиция провела более 200 обысков в территориальных центрах комплектования и военно-врачебных комиссиях. Правоохранители изъяли более 10 тысяч личных медицинских дел.

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