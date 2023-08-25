У Тернополі чоловік за 10 000 доларів продавав ухилянтам довідки про непридатність до служби

За процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури громадянину повідомлено про підозру в сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та зловживанні впливом (ч. 1 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, тернополянин пообіцяв військовозобов’язаному за 10 000 доларів США допомогу у виготовленні документів про тимчасову непридатність до військової служби. Для цього підозрюваний збирався скористатися знайомством у військово-лікарській комісії ТЦК СП.

Правоохоронці задокументували факт одержання частини обіцяних коштів 5 000 доларів.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Корупція у військкоматах

Нагадаємо, після гучних корупційних скандалів в обласних військкоматах президент України Володимир Зеленський ініціював перевірки ТЦК по всій країні. Пізніше Зеленський затвердив рішення РНБО, яким доручили звільнити всіх начальників обласних військкоматів. У деяких регіонах вже розпочали процедуру звільнення начальників ТЦК.

Крім того, поліція провела понад 200 обшуків у територіальних центрах комплектування та військово-лікарських комісіях. Правоохоронці вилучили понад 10 тисяч особових медичних справ.