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У Тернополі чоловік за 10 000 доларів продавав ухилянтам довідки про непридатність до служби

Фото: у Тернополі чоловік за 10 000 доларів продавав ухилянтам довідки про непридатність до служби (gp.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Мешканець Тернополя за 10 000 доларів обіцяв військовозобов'язаним допомогти у виготовленні документів про тимчасову непридатність до військової служби. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За процесуального керівництва Тернопільської окружної прокуратури громадянину повідомлено про підозру в сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та зловживанні впливом (ч. 1 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, тернополянин пообіцяв військовозобов’язаному за 10 000 доларів США допомогу у виготовленні документів про тимчасову непридатність до військової служби. Для цього підозрюваний збирався скористатися знайомством у військово-лікарській комісії ТЦК СП.

Правоохоронці задокументували факт одержання частини обіцяних коштів  5 000 доларів.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

 

Корупція у військкоматах

Нагадаємо, після гучних корупційних скандалів в обласних військкоматах президент України Володимир Зеленський ініціював перевірки ТЦК по всій країні. Пізніше Зеленський затвердив рішення РНБО, яким доручили звільнити всіх начальників обласних військкоматів. У деяких регіонах вже розпочали процедуру звільнення начальників ТЦК.

Крім того, поліція провела понад 200 обшуків у територіальних центрах комплектування та військово-лікарських комісіях. Правоохоронці вилучили понад 10 тисяч особових медичних справ.

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