У Тернополі посилили карантин

У місті заборонили масові заходи та святкування у ресторанах
У Тернополі прийняли рішення про посилення карантинних заходів. Так, у місті заборонили масові заходи, а також святкування в закладах громадського харчування.
Про це йдеться в повідомленні Тернопільського штабу по боротьбі з коронавірусом.
Згідно з рішенням Тернопільського штабу, в місті вводяться відповідні обмеження:
- заборонені масові заходи (за винятком проведення ЗНО і пов'язані з діяльністю об'єктів критичної інфраструктури);
- заборонені в закладах громадського харчування святкування масових, тривалих заходів (урочисті події, весілля);
- у закладах громадського харчування клієнтам можна перебувати до 2 годин з дотриманням протиепідемічних заходів;
- керівники торгово-розважальних центрів і ринків повинні забезпечити відвідувачам окремий вхід і окремий вихід, проводити обов'язковий температурний скринінг, відновити дистанційну розмітку для відвідувачів;
- у громадському транспорті можна перевезення пасажирів виключно в масках і в відповідності з кількістю місць для сидіння
Закладу, які не зможуть забезпечити такі вимоги будуть закриті. З 18 червня у місті будуть проводити щоденні перевірки громадського транспорту, ТРЦ і ринків.
Раніше РБК-Україна писало, що 17 червня Кабінет міністрів продовжив карантин у країні до 31 липня.
уряд схвалив методику посилення карантину для регіонів.
Автор: Игорь Литвиненко