У Тернополі посилили карантин

У Тернополі прийняли рішення про посилення карантинних заходів. Так, у місті заборонили масові заходи, а також святкування в закладах громадського харчування.

Про це йдеться в повідомленні Тернопільського штабу по боротьбі з коронавірусом.

Згідно з рішенням Тернопільського штабу, в місті вводяться відповідні обмеження:

заборонені масові заходи (за винятком проведення ЗНО і пов'язані з діяльністю об'єктів критичної інфраструктури);

заборонені в закладах громадського харчування святкування масових, тривалих заходів (урочисті події, весілля);

у закладах громадського харчування клієнтам можна перебувати до 2 годин з дотриманням протиепідемічних заходів;

керівники торгово-розважальних центрів і ринків повинні забезпечити відвідувачам окремий вхід і окремий вихід, проводити обов'язковий температурний скринінг, відновити дистанційну розмітку для відвідувачів;

у громадському транспорті можна перевезення пасажирів виключно в масках і в відповідності з кількістю місць для сидіння

Закладу, які не зможуть забезпечити такі вимоги будуть закриті. З 18 червня у місті будуть проводити щоденні перевірки громадського транспорту, ТРЦ і ринків.

Раніше РБК-Україна писало, що 17 червня Кабінет міністрів продовжив карантин у країні до 31 липня.

уряд схвалив методику посилення карантину для регіонів.