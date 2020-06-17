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Кабмін ухвалить методику посилення карантину

Новини » Коронавірус     17.06.2020 - 14:37
Кабмін ухвалить методику посилення карантину
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Методику розробило Міністерство охорони здоров'я

Кабінет міністрів ухвалить методику посилення карантину на своєму засіданні. Її розробило Міністерство охорони здоровя.

Про це у ході засідання уряду заявив глава Кабміну Денис Шмигаль, передає РБК-Україна.

"Також сьогодні на засіданні уряду ми розглянемо запропонований Міністерством охорони здоров'я оновлений підхід до адаптивного карантину, який передбачає можливість посилення карантину в окремих регіонах. Наголошу, якщо цього вимагатиме ситуація. Тоді буде використовуватися ось ця методика", - зазначив прем'єр.

Так, глава Кабміну підкреслив, що адаптивний карантин в Україні продовжать через погіршення ситуації з коронавірусом.

За словами Шмигаля, ослаблення обмежень призвело до збільшення кількості нових хворих на коронавірус, про що свідчить статистика. За останній тиждень зафіксували 4853 хворих, що є найбільшим показником за час пандемії. У зв'язку з цим КМУ хоче продовжити карантин до кінця липня.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні встановили відразу два антирекорди по коронавірусу - за кількістю нових випадків і кількістю померлих від хвороби.

Як писало РБК-Україна, зростання числа нових заражень у МОЗ пов'язують з недотриманням карантину.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїникарантинДенис Шмигаль
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