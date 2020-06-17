В Тернополе ужесточили карантин

В городе запретили массовые мероприятия и празднования в ресторанах
В Тернополе приняли решение об ужесточении карантинных мер. Так, в городе запретили массовые мероприятия, а также празднования в заведениях общественного питания.
Об этом говорится в сообщении Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.
Согласно решению Тернопольского штаба, в городе вводятся такие ограничения:
Заведения, которые не смогут обеспечить такие требования будут закрыты. С 18 июня в городе будут проводить ежедневные проверки общественного транспорта, ТРЦ и рынков.
Ранее РБК-Украина писало, что 17 июня Кабинет министров продлил карантин в стране до 31 июля.
Также правительство одобрило методику ужесточения карантина для регионов.
Автор: Игорь Литвиненко