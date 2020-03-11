В Тернополі змінили рішення щодо запровадження карантину в школах через коронавірус

Ілюстративне фото (УНІАН)

Школи відправили на карантин до 3 квітня

Міська рада Тернополя змінила рішення щодо запровадження карантину в навчальних закладах через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання TV4.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні ввечері 11 березня. Відтак, із 12 березня навчальні заклади міста припиняють навчальний процес до 3 квітня. Рішення прийняли, керуючись постановою Кабінету міністрів від 11 березня 2020 року.

Крім того, було вирішено, що протягом 12 та 13 березня, це четвер і п’ятниця, у дитсадках діятимуть групи тимчасового перебування дітей. Проте надалі батьки повинні знайти місце перебування для своїх дітей, адже такі групи вже із суботи, 14 березня, не діятимуть. Заборонено також відвідування університетів.

Раніше повідомлялося, що в Україні у п'яти обласних центрах відмовилися закривати школи у зв'язку із загальнонаціональним карантином у зв'язку з поширенням коронавірусу у світі. Зокрема, відмовилися закривати навчальні заклади через коронавірус в Харкові, Кропивницькому, Тернополі, Черкасах і Луцьку.

РБК-Україна писало, що ввечері 11 березня заявили, що у Міністерстві освіти і науки України заявили, що карантин у зв'язку з поширенням коронавірусу у світі запроваджується у всіх закладах освіти з 12 березня 2020 року.