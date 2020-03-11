ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МОН заявили, що карантин запроваджується у всіх закладах освіти

Новини » Надзвичайні події     11.03.2020 - 20:37
У МОН заявили, що карантин запроваджується у всіх закладах освіти
Фото: МОН (УНІАН)

З 12 березня 2020 року в Україні запроваджується тритижневий карантин для усіх закладів освіти

У Міністерстві освіти і науки України заявили, що карантин у зв'язку з поширенням коронавірусу у світі запроваджується у всіх закладах освіти з 12 березня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Урядового порталу.

Повідомляється, що карантин запроваджується в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління:

дошкільної,
загальної середньої,
позашкільної,
професійної (професійно-технічної),
фахової передвищої,
вищої,
післядипломної освіти.

Карантин триватиме три тижні - з 12 березня до 3 квітня 2020 року. Терміни карантину можуть змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти.

Нагадаємо, в Україні у п'яти обласних центрах відмовилися закривати школи у зв'язку із загальнонаціональним карантином у зв'язку з поширенням коронавіруса у світі. Зокрема, відмовилися закривати навчальні заклади із-за коронавіруса в Харкові, Кропивницького, Тернополі, Черкасах і Луцьку.

Відзначимо, на даний момент в Україні зафіксований лише один випадок коронавіруса. 3 березня у Чернівцях виявили вірус у чоловіка, що повернувся з Італії. Всього станом на 11 березня Центр громадського здоров'я отримав 43 підозри про захворювання коронавірусом.

Карантин в Україні: опубліковано рішення Кабміну В Італії число жертв коронавірусу різко зросло
Новини України карантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся