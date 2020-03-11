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В Тернополе изменили решение о введении карантина в школах из-за коронавируса

Новости » Общество     11.03.2020 - 23:59
В Тернополе изменили решение о введении карантина в школах из-за коронавируса
Иллюстративное фото (УНИАН)

Школы отправили на карантин до 3 апреля

Городской совет Тернополя изменил решение относительно введения карантина в учебных заведениях из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание TV4.

Соответствующее решение было принято на заседании вечером 11 марта. Следовательно, с 12 марта учебные заведения города прекращают учебный процесс до 3 апреля. Решение приняли, руководствуясь постановлением Кабинета министров от 11 марта 2020 года.

Кроме того, было решено, что в течение 12 и 13 марта, это четверг и пятница, в детсадах будут действовать группы временного пребывания детей. Однако в дальнейшем родители должны найти место пребывания для своих детей, ведь такие группы уже с субботы, 14 марта, не будут действовать. Запрещено также посещение университетов.

Ранее сообщалось, что в Украине в пяти областных центрах отказались закрывать школы в связи с общенациональным карантином в связи с распространением коронавирус в мире. В частности, отказались закрывать учебные заведения из-за коронавируса в Харькове, Кропивницком, Тернополе, Черкассах и Луцке.

РБК-Украина писало, что вечером 11 марта заявили, что в Министерстве образования и науки Украины заявили, что карантин в связи с распространением коронавируса в мире вводится во всех учреждениях образования с 12 марта 2020 года.

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