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Тернопіль страйкує. Підприємці вийшли на протест через локдаун

Автор: Анастасия Рокитна

Під стінами Тернопільської обласної державної адміністрації триває акція протесту підприємців проти локдауну. Організатори акції пішли на перемовини з заступниками голови ОДА.

Про це повідомляє місцеве видання "Тернопільська липа".

Люди протестують через посилені карантинні вимоги, зокрема через закриття кафе та ресторанів.

Нагадаємо, в Україні з 8 січня діє посилений карантин, якого спочатку відмовлявся дотримуватись Тернопіль, але потім погодився.

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"Наші школи змушують перейти на дистанційне навчання до 24 січня, але садочки для дітей будуть відкриті. Щодо підприємців: працювати у нашому місті можуть лише ті, робота яких дозволена постановою уряду", - заявив мер міста Сергій Надал.

Раніше влада Тернополя відмовилася вводити посилені обмеження карантину з 8 по 24 січня.

Також мер Тернополя назвав умову, за якої карантин у місті посилять. Він зазначав, що для посилення обмежень має бути об'єктивна потреба.

Також проти введення жорсткого карантину з 8 січня виступив мер Черкас Анатолій Бондаренко. Однак він не сказав, чи відмовляється місто вводити жорсткі обмеження.

Прогноз погоди
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