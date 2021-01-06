ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Мер Черкас проти введення локдауну 8 січня: кількість хворих знижується

Черкаси, Середа 06 січня 2021 19:29
Мер Черкас проти введення локдауну 8 січня: кількість хворих знижується
Фото: Анатолій Бондаренко (facebook.com/MNSCHERKASY)
Автор: Игорь Литвиненко

Мер Черкас Анатолій Бондаренко виступив проти запровадження в Україні жорсткого карантину з 8 січня. За його словами, зараз в Черкасах ситуація з коронавірусом контрольована.

Про це Бондаренко заявив у своєму відеозвернення у Facebook.

Він зазначив, що зараз у Черкасах спостерігається спад захворюваності COVID-19. При цьому кількість хворих коронавірусом в місті контрольована.

"На тлі зниження кількості хворих, введення локдауну не до часу. Ми бачили пік захворювання перед новим роком, зараз ми бачимо спад. В таких містах як Черкаси, життя йде своїм шляхом. Немає збільшення кількості хворих", - сказав Бондаренко.

Він додав, що рішення про введення жорсткого карантину чи ні місцеві влади прийматимуть з понеділка, 11 січня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що міська влада Тернополя заявили, що не будуть посилювати карантин з 8 січня. У міськраді вважають, що для цього немає необхідності.

Відзначимо, в Україні з 8 по 24 січня планують посилити карантин. При цьому дане рішення можуть переглянути завтра, 7 січня.

Детальніше про те, чи буде вводитися в Україні жорсткий карантин з 8 січня, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство ЧеркасиКарантин

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся