Мер Черкас проти введення локдауну 8 січня: кількість хворих знижується

Фото: Анатолій Бондаренко (facebook.com/MNSCHERKASY)

Мер Черкас Анатолій Бондаренко виступив проти запровадження в Україні жорсткого карантину з 8 січня. За його словами, зараз в Черкасах ситуація з коронавірусом контрольована.

Про це Бондаренко заявив у своєму відеозвернення у Facebook.

Він зазначив, що зараз у Черкасах спостерігається спад захворюваності COVID-19. При цьому кількість хворих коронавірусом в місті контрольована.

"На тлі зниження кількості хворих, введення локдауну не до часу. Ми бачили пік захворювання перед новим роком, зараз ми бачимо спад. В таких містах як Черкаси, життя йде своїм шляхом. Немає збільшення кількості хворих", - сказав Бондаренко.

Він додав, що рішення про введення жорсткого карантину чи ні місцеві влади прийматимуть з понеділка, 11 січня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що міська влада Тернополя заявили, що не будуть посилювати карантин з 8 січня. У міськраді вважають, що для цього немає необхідності.

Відзначимо, в Україні з 8 по 24 січня планують посилити карантин. При цьому дане рішення можуть переглянути завтра, 7 січня.

Детальніше про те, чи буде вводитися в Україні жорсткий карантин з 8 січня, читайте в матеріалі РБК-Україна.