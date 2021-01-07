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Тернопіль назвав умову посилення карантину: якщо буде об'єктивна потреба

Тернопіль, Четвер 07 січня 2021 16:24
Тернопіль назвав умову посилення карантину: якщо буде об'єктивна потреба
Фото: Сергій Надал (facebook.com/Nadal.Sergij)
Автор: Дмитро Левицький

Мер Тернополя Сергій Надал назвав умову посилення карантину в місті. За його словами, для ухвалення такого рішення має бути об'єктивна потреба.

Про це очільник Тернополя написав на сторінці у Facebook.

Влада Тернополя, як наголосив Надал, готова посилювати карантинні обмеження, але якщо буде загроза здоров'ю та життю жителів міста. Якщо у наступний тиждень захворюваність на коронавірус буде рости, то карантин посилять.

"Я не боюся приймати важкі, але правильні рішення, якщо в цьому є об'єктивна потреба. Якщо протягом наступних днів відбудеться зростання кількості хворих - Тернопіль перейде в режим жорсткого карантину. Крім того, ми чітко розуміємо, що ідуть свята і тестування можуть не проводитися повною мірою", - написав Надал.

Мер Тернополя зазначив, що рішення щодо карантину місцева влада ухвалює на основі оцінки динаміки захворюваності на коронавірус.

"Якщо показники захворюваності зменшуються - карантин послаблюють. Якщо показники збільшуються - карантин посилюють, відповідно ми будемо дослухатися до рішення Кабінету міністрів", - додав він.

Нагадаємо, вчора Надал заявив, що Тернопіль не буде посилювати карантин з 8 січня, оскільки для цього немає потреби. Він пояснив, що у місті знижується динаміка захворюваності на COVID-19.

Також проти введення жорсткого карантину з 8 січня виступив мер Черкас Анатолій Бондаренко. Однак він не сказав, чи відмовляється місто вводити жорсткі обмеження.

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