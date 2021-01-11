Тернополь бастует. Предприниматели вышли на протест из-за локдауна

Под стенами Тернопольской областной государственной администрации продолжается акция протеста предпринимателей против локдауна. Организаторы акции пошли на переговоры с заместителями главы ОГА.

Об этом сообщает местное издание "Тернопольская липа".

Люди протестуют из-за усиления карантинных ограничений, в частности из-за закрытия кафе и ресторанов.

Напомним, в Украине с 8 января действует усиленный карантин, который сначала отказывался соблюдать Тернополь, но потом согласился.

"Наши школы заставляют перейти на дистанционное обучение до 24 января, но сады для детей будут открыты. По поводу предпринимателей: работать в нашем городе могут лишь те, работа которых разрешена постановлением правительства", - заявил мэр города Сергей Надал.

Ранее власти Тернополя отказались вводить ужесточенные ограничения карантина с 8 по 24 января.

Также мэр Тернополя назвал условие, при котором карантин в городе усилят. Он отмечал, что для усиления ограничений должна быть объективная потребность.

Также против введения жесткого карантина с 8 января выступил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Однако он не сказал, отказывается ли город вводить жесткие ограничения.