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Тернополь бастует. Предприниматели вышли на протест из-за локдауна

Автор: Анастасия Рокитна

Под стенами Тернопольской областной государственной администрации продолжается акция протеста предпринимателей против локдауна. Организаторы акции пошли на переговоры с заместителями главы ОГА.

Об этом сообщает местное издание "Тернопольская липа".

Люди протестуют из-за усиления карантинных ограничений, в частности из-за закрытия кафе и ресторанов.

Напомним, в Украине с 8 января действует усиленный карантин, который сначала отказывался соблюдать Тернополь, но потом согласился.

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"Наши школы заставляют перейти на дистанционное обучение до 24 января, но сады для детей будут открыты. По поводу предпринимателей: работать в нашем городе могут лишь те, работа которых разрешена постановлением правительства", - заявил мэр города Сергей Надал.

Ранее власти Тернополя отказались вводить ужесточенные ограничения карантина с 8 по 24 января.

Также мэр Тернополя назвал условие, при котором карантин в городе усилят. Он отмечал, что для усиления ограничений должна быть объективная потребность.

Также против введения жесткого карантина с 8 января выступил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Однако он не сказал, отказывается ли город вводить жесткие ограничения.

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