Утром во вторник, 6 февраля, в Карпатах произошло землетрясение. Сила толчков относилась к едва ощутимым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля.

По данным центра, землетрясение произошло около 6 утра, его источник находился в 12 километрах к востоку от города Яремче Ивано-Франковской области. Глубина составила 4 километра, а магнитуда - 2,6 по шкале Рихтера.

"По классификации землетрясение относится к "еле ощутимым". Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении.

Карта: Главный центр специального контроля (gcsk.gov.ua)

Напомним, в середине января в Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла. Его эпицентр располагался в зоне Вранча в 130 километрах от границы Украины.

В октябре прошлого года в восточной части Словакии произошло землетрясение, которое почувствовали жители западных областей Украины.

В сентябре в Закарпатской области зафиксировали землетрясение у границы с Румынией. Его сила также была неощутимой.

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