"Укрэнерго" увеличило графики отключений света из-за ракетной атаки

"Укрэнерго" увеличило время отключений света по графикам. Враг снова атакует энергетическую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго ".

"Из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты - объем применения мер ограничения потребления сегодня увеличен", - говорится в сообщении.

В компании сообщили, что с актуальным графиком отключений можно ознакомиться на сайте или официальных страницах вашего облэнерго.

Как сообщил директор компании Yasno Сергей Коваленко, будут применены три очереди из шести.

"Укрэнерго увеличивает ограничения - без света 3 очереди из 6. Обновленные графики для Днепра ищите на сайте и в приложении. Киев - в процессе обновления, будут доступны вскоре", - написал он.

Компания ДТЭК обнародовала графики отключений на сегодня для Киева, Киевской области, Днепропетровской области и Одесской области.