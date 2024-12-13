"Укрэнерго" увеличило графики отключений света из-за ракетной атаки
"Укрэнерго" увеличило время отключений света по графикам. Враг снова атакует энергетическую инфраструктуру Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу"Укрэнерго".
"Из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты - объем применения мер ограничения потребления сегодня увеличен", - говорится в сообщении.
В компании сообщили, что с актуальным графиком отключений можно ознакомиться на сайте или официальных страницах вашего облэнерго.
Как сообщил директор компании Yasno Сергей Коваленко, будут применены три очереди из шести.
"Укрэнерго увеличивает ограничения - без света 3 очереди из 6. Обновленные графики для Днепра ищите на сайте и в приложении. Киев - в процессе обновления, будут доступны вскоре", - написал он.
Компания ДТЭК обнародовала графики отключений на сегодня для Киева, Киевской области, Днепропетровской области и Одесской области.
Ракетный удар
Напомним, российская армия утром 13 декабря осуществила очередную массированную атаку по Украине. Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, целью массированного ракетного удара является энергетика.
"Враг продолжает свой террор. Опять энергетика по всей Украине под массированным ударом", - написал он. По его словам, энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы.