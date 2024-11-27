В Тернопольской области критическая ситуация со светом: что известно

В результате повреждения ключевого энергетического объекта в Тернопольской области ситуация с поставкой электроэнергии остается напряженной. В регионе ввели графики отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Тернопольскую областную военную администрацию (ОВА).
За последние сутки специалистам удалось решить ряд технических вопросов, что позволило обеспечить работу объектов критической и социальной инфраструктуры. Однако проблема все еще остается актуальной.
Для стабилизации ситуации производится подключение к внешним сетям соседних областей, а также привлекаются альтернативные источники генерации и когенерации.
АО "Тернопольоблэнерго" вынуждено ввести графики подачи электроэнергии, которые могут изменяться в зависимости от объемов доступных энергетических ресурсов. Областной энергетической компании и главам громад поручено разрабатывать графики с учетом потребностей объектов критической инфраструктуры, включая промышленные предприятия, имеющие неразрывные технологические циклы.
Жителей области просят экономно использовать электроэнергию для бытовых нужд, чтобы поддержать стабильность энергосистемы в этот сложный период.
Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 26 ноября российские войска совершили масштабную атаку дронами, нанеся удар по Тернополю. В результате обстрела часть города осталась без электроснабжения, а также были зафиксированы перебои с водоснабжением.
По словам городского головы Тернополя Сергея Надала, удар повредил объекты электроинфраструктуры, которые снабжают город энергией.
Впоследствии стало известно, что атака была направлена на энергетическую инфраструктуру области, что привело к обесточиванию около 70% территории региона.
Напомним, в результате ночной атаки российских дронов в Тернопольской области часть базовых станций "Киевстар" осталась без электропитания. Как сообщили в компании, с 5 утра для поддержки работы сети было привлечено 12 мобильных и три стационарных генератора. Тем не менее, часть абонентов может испытывать трудности с голосовой связью и доступом к интернету.
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