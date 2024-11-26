В Тернопольской области из-за атаки РФ могут возникать проблемы со связью и интернетом
В результате атаки российских дронов этой ночью в Тернопольской области часть базовых станций компании "Киевстар" оказалась без питания. Поэтому могут возникать проблемы со связью и интернетом
Об этом заявили в пресс-службе мобильного оператора "Киевстар", сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Как отметили в компании, для поддержания работы сети с 5 утра задействовали 12 мобильных и три стационарных генератора.
Однако частично абоненты могут испытывать затруднения с голосовой связью и интернетом.
"Специалисты компании продолжают выполнять все мероприятия по поддержке функционирования сети до полного восстановления электроснабжения базовых станций", - добавили в "Киевстаре".
Атака дронов на Тернопольскую область
Напомним, в ночь на 26 ноября во время масштабной атаки дронами российские террористы нанесли удар по Тернополю. В результате атаки город частично остался без электроснабжения. Также сообщалось о перебоях в водоснабжении.
Как отметил утром городской голова Тернополя Сергей Надал, удар повредил обеспечивающую город электроинфраструктуру.
Позже стало известно, что россияне атаковали объект энергетической инфраструктуры в Тернопольской области. В результате было обесточено 70% региона.
Кроме того, из-за атаки РФ в Тернопольской области были введены ограничения в работе электросетей. В домах жителей региона сегодня свет будет всего 2-3 часа.
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