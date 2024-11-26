В Тернопольской области из-за атаки РФ могут возникать проблемы со связью и интернетом

В результате атаки российских дронов этой ночью в Тернопольской области часть базовых станций компании "Киевстар" оказалась без питания. Поэтому могут возникать проблемы со связью и интернетом

Об этом заявили в пресс-службе мобильного оператора "Киевстар", сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

Как отметили в компании, для поддержания работы сети с 5 утра задействовали 12 мобильных и три стационарных генератора.

Однако частично абоненты могут испытывать затруднения с голосовой связью и интернетом.

"Специалисты компании продолжают выполнять все мероприятия по поддержке функционирования сети до полного восстановления электроснабжения базовых станций", - добавили в "Киевстаре".