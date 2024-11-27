У Тернопільській області критична ситуація зі світлом: що відомо

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч на 26 листопада російські війська здійснили масштабну атаку дронами, завдавши удару по Тернополю. Унаслідок обстрілу частина міста залишилася без електропостачання, а також були зафіксовані перебої з водопостачанням.

За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, удар пошкодив об'єкти електроінфраструктури, які забезпечують місто енергією.

Згодом стало відомо, що атака була спрямована на енергетичну інфраструктуру області, що призвело до знеструмлення близько 70% території регіону.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки російських дронів у Тернопільській області частина базових станцій "Київстар" залишилася без електроживлення. Як повідомили в компанії, з 5 ранку для підтримки роботи мережі було залучено 12 мобільних та три стаціонарні генератори. Попри це, частина абонентів може відчувати труднощі з голосовим зв’язком та доступом до інтернету.

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