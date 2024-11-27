В Тернопольской области критическая ситуация со светом: что известно

В результате повреждения ключевого энергетического объекта в Тернопольской области ситуация с поставкой электроэнергии остается напряженной. В регионе ввели графики отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Тернопольскую областную военную администрацию (ОВА).

За последние сутки специалистам удалось решить ряд технических вопросов, что позволило обеспечить работу объектов критической и социальной инфраструктуры. Однако проблема все еще остается актуальной.

Для стабилизации ситуации производится подключение к внешним сетям соседних областей, а также привлекаются альтернативные источники генерации и когенерации.

АО "Тернопольоблэнерго" вынуждено ввести графики подачи электроэнергии, которые могут изменяться в зависимости от объемов доступных энергетических ресурсов. Областной энергетической компании и главам громад поручено разрабатывать графики с учетом потребностей объектов критической инфраструктуры, включая промышленные предприятия, имеющие неразрывные технологические циклы.

Жителей области просят экономно использовать электроэнергию для бытовых нужд, чтобы поддержать стабильность энергосистемы в этот сложный период.