У Тернопільській області критична ситуація зі світлом: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Тернопільську обласну військову адміністрацію (ОВА).

Мешканців області просять заощадливо використовувати електроенергію для побутових потреб, аби підтримати стабільність енергосистеми в цей складний період.

АТ "Тернопільобленерго" змушене запровадити графіки подачі електроенергії, які можуть змінюватися залежно від обсягів доступних енергетичних ресурсів. Обласній енергетичній компанії та головам громад доручено розробляти графіки з урахуванням потреб об’єктів критичної інфраструктури, включно з промисловими підприємствами, які мають нерозривні технологічні цикли.

Для стабілізації ситуації здійснюється підключення до зовнішніх мереж сусідніх областей, а також залучаються альтернативні джерела генерації та когенерації.

Протягом останньої доби фахівцям вдалося вирішити низку технічних питань, що дозволило забезпечити роботу об’єктів критичної та соціальної інфраструктури. Однак проблема все ще залишається актуальною.

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч на 26 листопада російські війська здійснили масштабну атаку дронами, завдавши удару по Тернополю. Унаслідок обстрілу частина міста залишилася без електропостачання, а також були зафіксовані перебої з водопостачанням.

За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, удар пошкодив об'єкти електроінфраструктури, які забезпечують місто енергією.

Згодом стало відомо, що атака була спрямована на енергетичну інфраструктуру області, що призвело до знеструмлення близько 70% території регіону.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки російських дронів у Тернопільській області частина базових станцій "Київстар" залишилася без електроживлення. Як повідомили в компанії, з 5 ранку для підтримки роботи мережі було залучено 12 мобільних та три стаціонарні генератори. Попри це, частина абонентів може відчувати труднощі з голосовим зв’язком та доступом до інтернету.

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