На Тернопольщине ДТП переросло в драку между водителями: пострадал военный

В воскресенье, 11 января, в Кременце Тернопольской области произошло дорожно-транспортное происшествие, которое завершилось дракой между водителями. В результате пострадал военнослужащий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления Нацполиции Тернопольщины.

Правоохранители обнаружили в соцсети видео драки в Кременце, которой предшествовало ДТП - в частности, столкнулись автомобиль Mitsubishi L200 и квадроцикл.

В аварии обошлось без пострадавших, однако между водителями возник конфликт, который перерос в драку.

"Водитель квадроцикла и его знакомый нанесли телесные повреждения водителю автомобиля. Пострадавший - 41-летний житель Киева, военнослужащий ВСУ. Мужчина обратился за медицинской помощью. У него диагностировали травмы лица", - сообщили полицейские.

Правоохранители установили, что потерпевшего избили жители Кременца. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).