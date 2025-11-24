Тернополь в скорби: в городе не будут ставить елку из-за трагического обстрела

В Тернополе установят в этом году только "шопку"

В этом году на Театральной площади в Тернополе не будут устанавливать новогоднюю елку, будет традиционная украинская шопка - рождественская инсталляция, иллюстрирующая рождение Христа.

"После трагедии, которая произошла с нашим городом 19 ноября, встречать Рождество и Новый год привычным способом в этом году не можем. Почти 40 тернополян, тернополянок не встретят Новый 2026 год. Среди них шестеро детишек", - написал глава города.

Также он добавил, что шопка - это символ возрождения надежды даже в самые темные времена.

"Мы помним о тех, кого потеряли. И верим, что следующий год принесет мир", - подчеркнул Надал.

Реакция общества

В комментариях к посту Надала большинство украинцев поддержали решение городских властей о том, чтобы не устанавливать елку во время войны, когда страна ежедневно страдает от российских обстрелов и происходят новые трагедии.

В то же время некоторые из комментаторов критикует власть, поскольку, по их мнению, отказаться от елки и празднований нужно было уже давно и не ждать трагедии в Тернополе.

Реакция на пост Сергея Надала (скриншот)