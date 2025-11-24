UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Тернопіль у скорботі: у місті не ставитимуть ялинку через трагічний обстріл

Ялинку в Тернополі не встановлюватимуть (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У Тернополі, де нещодавно внаслідок російського ракетного удару загинули 34 людини, міська влада вирішила не встановлювати новорічну ялинку. Чиновники наголошують, що після трагедії святкування у звичному форматі неможливе.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення мера Тернополя Сергія Надала у Facebook.

У Тернополі встановлять цьогоріч лише шопку

Цьогоріч на Театральному майдані у Тернополі не встановлюватимуть новорічної ялинки, буде традиційна українська шопка - різдвяна інсталяція, яка ілюструє народження Христа.

"Після трагедії, яка сталася з нашим містом 19 листопада, зустрічати Різдво і Новий рік у звичний спосіб цього року не можемо. Майже 40 тернополян, тернополянок не зустрінуть Новий 2026 рік. Серед них шестеро діточок", - написав очільник міста.

Також він додав, що шопка - це символ відродження надії навіть у найтемніші часи.

"Ми пам'ятаємо про тих, кого втратили. І віримо, що наступний рік принесе мир", - наголосив Надал.

Реакція суспільства

У коментарях до посту Надала більшість українців підтримали рішення міської влади про те, аби не встановлювати ялинку під час війни, коли країна щоденно потерпає від російських обстрілів і стаються нові трагедії.

Водночас дехто із коментаторів критикує владу, оскільки, на їхню думку, відмовитись від ялинки та святкувань потрібно було вже давно і не чекати трагедії у Тернополі. 

Реакція на пост Сергія Надала (скриншот)

Трагедія у Тернополі

У ніч на 19 листопада російські війська здійснили комбіновану атаку по Тернополю ракетами та ударними дронами. За даними Повітряних сил, росіяни атакували Тернопіль ракетами Х-101.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено житлові будинки. В одній із багатоповерхівок спалахнув вогонь, в іншій - стався обвал конструкції із 9 по 3 поверх. Пошуково-рятувальні роботи тривали протягом трьох днів. Від російського удару загинули 34 людини, серед них 6 дітей, ще понад 90 - отримали поранення.

