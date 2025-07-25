Apple выпустила публичную бета-версию iOS 26: как установить и какие функции появились
Apple официально представила публичную бета-версию iOS 26 - следующего крупного обновления для iPhone. В нем компания делает ставку не только на масштабные визуальные изменения, но и на глубокую унификацию всей экосистемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
Почему iOS 26, а не 19?
Если вы заметили на своем устройстве сообщение о доступности iOS 26, это может вызвать удивление - последней официальной версией до этого была iOS 18. Однако Apple решила унифицировать номерные версии всех своих платформ, приравняв их к календарному году.
Таким образом, iOS 26 будет использоваться в течение 2026 года.
Какие устройства получат iOS 26
Обновление доступно для следующих моделей iPhone:
- iPhone 16e / 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max
- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max
- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max
- iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max
- iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max
- iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max
- iPhone SE (2-го поколения и новее).
Новый дизайн
По заявлению Apple, iOS 26 - это крупнейшее визуальное обновление с момента релиза iOS 13 в 2013 году. Интерфейс Liquid Glass, как утверждают в компании, делает акцент на содержании, придает интерфейсу "живость", сохраняя при этом фирменный стиль Apple.
"Это самое масштабное изменение дизайна за всю историю наших платформ. Новый визуальный материал сочетает в себе оптические свойства стекла с уникальной текучестью, создавая более живой и интуитивный пользовательский опыт", - заявил вице-президент Apple по дизайну интерфейсов Алан Дай
Изменения затронули и анимации в системе - они стали более плавными и отзывчивыми.
Интерфейс Liquid Glass (фото: 9to5Mac)
Обновленное приложение "Телефон"
В iOS 26 приложение "Телефон" получило переработанный интерфейс: теперь разделы "Избранное", "Недавние" и "Голосовая почта" объединены в единый экран. При желании пользователь может вернуть прежний вид.
Добавлены и новые функции:
- Фильтрация звонков (Call Screening)
- iPhone сам отвечает на звонки с неизвестных номеров, уточняя имя и цель звонка. Пользователь решает, отвечать или нет.
- Помощь при ожидании (Hold Assist)
- Система определяет, когда на линии появляется живой оператор, избавляя пользователя от прослушивания музыки в режиме ожидания.
Приложение "Телефон" в iOS 26 было полностью переработано (фото: 9to5Mac)
Дополнительно:
- Новый интерфейс для фильтрации нежелательных звонков
- Поддержка SharePlay во время звонков
- Резюме голосовой почты с помощью Apple Intelligence
- Обновления в приложении "Сообщения".
Новая функция Hold Assist, которая активируется, когда вас переводят в режим ожидания (фото: 9to5Mac)
Messages
Приложение Messages также получило значительное обновление. Ключевые изменения:
- Возможность устанавливать индивидуальные фоны для чатов - из предложенной коллекции, библиотеки Фото или созданные с помощью функции Image Playgrounds (Apple Intelligence)
- Поддержка опросов внутри переписок - удобно при выборе ресторана, фильма и т.п. Результаты отображаются в реальном времени
- Интеграция искусственного интеллекта, который может предложить создание опроса по контексту беседы
- Улучшенная фильтрация спама и сообщений от неизвестных отправителей - новая кнопка фильтра в правом верхнем углу чата.
Приложение "Сообщения" получило целый ряд новых функций (фото: 9to5Mac)
В групповых чатах появились:
- Индикаторы набора текста (впервые для iMessage)
- Возможность отправки и получения Apple Cash
- Быстрое добавление участников с помощью новой кнопки "Добавить контакт".
Прочие изменения:
- Улучшенный поиск с использованием естественного языка
- Возможность выделения части текста в одном сообщении
- Обновленный интерфейс информации о переписке - проще находить фото, ссылки и другие вложения.
Messages получил также поддержку опросов внутри переписок (фото: 9to5Mac)
Обновление приложения "Камера"
Приложение "Камера" в iOS 26 получило полностью переработанный дизайн. Основной упор сделан на упрощенный доступ к часто используемым функциям, таким как фото- и видеосъемка. В то же время все остальные возможности по-прежнему доступны - для этого достаточно свайпов в разные стороны по интерфейсу.
Дополнительно:
- Подсказка о необходимости протереть объектив камеры
- Возможность сделать фото или начать запись видео нажатием на ножку AirPods или AirPods Pro.
Обновление приложения "Камера" (фото: 9to5Mac)
Обновленное приложение "Фото"
После серьезных изменений в iOS 18, когда Apple представила одинарная вкладка, в iOS 26 Photos вновь переработан - теперь интерфейс разделен на две вкладки: "Библиотека" и "Коллекции".
Другие нововведения:
- Настройка плотности и макета отображения в режиме "Коллекции"
- Просмотр снимков с новым эффектом глубины в пространственных сценах
- Отображение информации о событиях прямо в приложении "Фото".
В iOS 26 "Фото" вновь было переработано (фото: 9to5Mac)
Apple Music в iOS 26
Apple продолжает наращивать функциональность музыкального сервиса. В iOS 26 появилось несколько новых функций:
- AutoMix - система на базе искусственного интеллекта анализирует композиции и плавно объединяет их, создавая эффект непрерывного DJ-сета
- Перевод текстов песен - при прослушивании иностранных треков теперь отображается перевод
- Произношение текстов (Lyrics Pronunciation) - функция, помогающая подпевать песням на незнакомом языке
- Закрепление избранного - теперь можно закрепить любимые треки, плейлисты, альбомы и исполнителей в верхней части вкладки "Медиатека" для быстрого доступа.
Apple Music предлагает несколько новых функций (фото: 9to5Mac)
CarPlay (новый интерфейс и виджеты)
Одним из крупнейших обновлений стал редизайн CarPlay. Интерфейс получил визуальный стиль Liquid Glass и поддержку виджетов. Теперь пользователи могут настроить отдельный экран с виджетами - от "Погоды" до "Календаря" и "Умного дома". Количество доступных виджетов зависит от размера дисплея.
Также в CarPlay появилось:
- Поддержка Live Activities - теперь они отображаются и в автомобиле
- Новая функция Smart Display Zoom - позволяет регулировать плотность информации на экране
- Входящие вызовы отображаются в виде баннера внизу экрана, не занимая его полностью
- Поддержка Tapback-реакций в Сообщениях
- Появилась функция воспроизведения видео в автомобиле (зависит от автопроизводителей и разработчиков)
- Поддержка Handoff при использовании AirPods.
CarPlay получил новый дизайн и прочее (фото: 9to5Mac)
Новое приложение Apple Games
В iOS 26 на домашнем экране iPhone появилось новое приложение - Apple Games. Оно служит единым хабом для всех игр из App Store, позволяет отслеживать достижения, участвовать в челленджах и не пропускать важные события.
"Новое приложение Apple Games - это центр для всех ваших игр. Оно помогает возвращаться к любимым тайтлам, открывать новые, следить за обновлениями и весело проводить время с друзьями. Кроме того, через него можно удобно работать с подпиской Apple Arcade, в которую входит более 200 игр для всей семьи", - описывает приложение Apple.
Новое приложение Apple Games (фото: 9to5Mac)
Карты Apple
В iOS 26 в приложении Apple Maps появились две новые функции:
Preferred Routes - iPhone автоматически определяет часто используемые маршруты (например, от дома до работы) и предлагает актуальные сведения о поездке прямо в виджете. При возникновении серьезных задержек устройство предложит альтернативный путь.
Visited Places - смартфон фиксирует посещенные локации (кафе, магазины и т.д.) и сохраняет их в библиотеке мест. История посещений конфиденциальна и может быть удалена в любое время.
В Apple Maps появились две новые функции (фото: 9to5Mac)
Apple Intelligence в iOS 26
Платформа Apple Intelligence, представленная в прошлом году, получила значительное развитие в iOS 26. Обновленные функции на базе искусственного интеллекта интегрированы в ключевые приложения и сервисы системы.
Visual Intelligence ("умные" скриншоты)
Одним из заметных нововведений стала расширенная функция Visual Intelligence. Теперь пользователи могут делать скриншоты и сразу использовать их для дальнейших действий. Система предлагает:
- добавить события в календарь
- выполнить поиск в Google, Etsy и других сторонних приложениях
- отправить изображение в ChatGPT
- выделить фрагмент экрана и запросить поиск по нему.
"На базе Apple Intelligence визуальный ИИ распознает, что отображается на экране, и предлагает релевантные действия. Можно задать вопрос в ChatGPT по содержимому экрана, найти похожие изображения или товары, а также быстро сохранить событие в календарь с автоматическим определением даты, времени и места", - объясняет Apple.
"Умные" скриншоты (фото: 9to5Mac)
Live Translation (перевод в режиме реального времени)
Функция Live Translation стала одной из самых впечатляющих в рамках Apple Intelligence. Она работает полностью на устройстве, обеспечивая конфиденциальность общения.
Live Translation доступна в приложениях Messages, Phone и FaceTime.
В Сообщениях входящие автоматически переводятся на предпочитаемый язык пользователя. Ответ - также автоматически переводится при отправке.
В FaceTime отображаются переведенные субтитры в режиме реального времени, при этом голос собеседника остается слышен.
В Телефоне можно переводить голосовые звонки: пользователь слышит переведенный текст в формате озвучки.
Перевод в режиме реального времени (фото: 9to5Mac)
Обновление Shortcuts
Приложение Shortcuts в iOS 26 получило новую функцию Use Model, которая позволяет напрямую использовать модели Apple Intelligence или ChatGPT для автоматизации задач.
Например, студент может создать сценарий, в котором Apple Intelligence сравнивает аудиозапись лекции с его конспектом и автоматически добавляет недостающие ключевые моменты. Все данные при этом обрабатываются либо локально, либо с помощью технологии Private Cloud Compute для сохранения конфиденциальности.
Genmoji и Image Playground
Обновлены и фирменные функции генерации изображений:
- В Genmoji можно комбинировать несколько эмодзи, настраивать выражения лиц и внешние характеристики
- В Image Playground теперь поддерживается изменение стиля, причесок, формы лица, а также интеграция с ChatGPT.
Доступны следующие варианты создания изображений:
- Новый режим "Any Style": пользователь описывает изображение, и ChatGPT генерирует его
- Создание иллюстраций с использованием моделей Apple в стилях Sketch, Illustration, Animation
- Использование стилей ChatGPT: Акварель и Масляная живопись.
Обновления Genmoji и Image Playground (фото: 9to5Mac)
Дополнительные улучшения Apple Intelligence в iOS 26:
- Отслеживание заказов в Apple Wallet
- Генерация фонов и опросов в Messages
- Автоматическая категоризация задач в Reminders.
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