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Apple выпустила публичную бета-версию iOS 26: как установить и какие функции появились

Пятница 25 июля 2025 12:45
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Apple выпустила публичную бета-версию iOS 26: как установить и какие функции появились Бета iOS 26 стала доступна для всех (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Apple официально представила публичную бета-версию iOS 26 - следующего крупного обновления для iPhone. В нем компания делает ставку не только на масштабные визуальные изменения, но и на глубокую унификацию всей экосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Почему iOS 26, а не 19?

Если вы заметили на своем устройстве сообщение о доступности iOS 26, это может вызвать удивление - последней официальной версией до этого была iOS 18. Однако Apple решила унифицировать номерные версии всех своих платформ, приравняв их к календарному году.

Таким образом, iOS 26 будет использоваться в течение 2026 года.

Какие устройства получат iOS 26

Обновление доступно для следующих моделей iPhone:

  • iPhone 16e / 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max
  • iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max
  • iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max
  • iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max
  • iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max
  • iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max
  • iPhone SE (2-го поколения и новее).

Новый дизайн

По заявлению Apple, iOS 26 - это крупнейшее визуальное обновление с момента релиза iOS 13 в 2013 году. Интерфейс Liquid Glass, как утверждают в компании, делает акцент на содержании, придает интерфейсу "живость", сохраняя при этом фирменный стиль Apple.

"Это самое масштабное изменение дизайна за всю историю наших платформ. Новый визуальный материал сочетает в себе оптические свойства стекла с уникальной текучестью, создавая более живой и интуитивный пользовательский опыт", - заявил вице-президент Apple по дизайну интерфейсов Алан Дай

Изменения затронули и анимации в системе - они стали более плавными и отзывчивыми.

Apple выпустила публичную бета-версию iOS 26: как установить и какие функции появилисьИнтерфейс Liquid Glass (фото: 9to5Mac)

Обновленное приложение "Телефон"

В iOS 26 приложение "Телефон" получило переработанный интерфейс: теперь разделы "Избранное", "Недавние" и "Голосовая почта" объединены в единый экран. При желании пользователь может вернуть прежний вид.

Добавлены и новые функции:

  • Фильтрация звонков (Call Screening)
  • iPhone сам отвечает на звонки с неизвестных номеров, уточняя имя и цель звонка. Пользователь решает, отвечать или нет.
  • Помощь при ожидании (Hold Assist)
  • Система определяет, когда на линии появляется живой оператор, избавляя пользователя от прослушивания музыки в режиме ожидания.

Apple выпустила публичную бета-версию iOS 26: как установить и какие функции появилисьПриложение "Телефон" в iOS 26 было полностью переработано (фото: 9to5Mac)

Дополнительно:

  • Новый интерфейс для фильтрации нежелательных звонков
  • Поддержка SharePlay во время звонков
  • Резюме голосовой почты с помощью Apple Intelligence
  • Обновления в приложении "Сообщения".

Apple выпустила публичную бета-версию iOS 26: как установить и какие функции появилисьНовая функция Hold Assist, которая активируется, когда вас переводят в режим ожидания (фото: 9to5Mac)

Messages

Приложение Messages также получило значительное обновление. Ключевые изменения:

  • Возможность устанавливать индивидуальные фоны для чатов - из предложенной коллекции, библиотеки Фото или созданные с помощью функции Image Playgrounds (Apple Intelligence)
  • Поддержка опросов внутри переписок - удобно при выборе ресторана, фильма и т.п. Результаты отображаются в реальном времени
  • Интеграция искусственного интеллекта, который может предложить создание опроса по контексту беседы
  • Улучшенная фильтрация спама и сообщений от неизвестных отправителей - новая кнопка фильтра в правом верхнем углу чата.

Apple выпустила публичную бета-версию iOS 26: как установить и какие функции появилисьПриложение "Сообщения" получило целый ряд новых функций (фото: 9to5Mac)

В групповых чатах появились:

  • Индикаторы набора текста (впервые для iMessage)
  • Возможность отправки и получения Apple Cash
  • Быстрое добавление участников с помощью новой кнопки "Добавить контакт".

Прочие изменения:

  • Улучшенный поиск с использованием естественного языка
  • Возможность выделения части текста в одном сообщении
  • Обновленный интерфейс информации о переписке - проще находить фото, ссылки и другие вложения.

Apple выпустила публичную бета-версию iOS 26: как установить и какие функции появилисьMessages получил также поддержку опросов внутри переписок (фото: 9to5Mac)

Обновление приложения "Камера"

Приложение "Камера" в iOS 26 получило полностью переработанный дизайн. Основной упор сделан на упрощенный доступ к часто используемым функциям, таким как фото- и видеосъемка. В то же время все остальные возможности по-прежнему доступны - для этого достаточно свайпов в разные стороны по интерфейсу.

Дополнительно:

  • Подсказка о необходимости протереть объектив камеры
  • Возможность сделать фото или начать запись видео нажатием на ножку AirPods или AirPods Pro.

Apple выпустила публичную бета-версию iOS 26: как установить и какие функции появилисьОбновление приложения "Камера" (фото: 9to5Mac)

Обновленное приложение "Фото"

После серьезных изменений в iOS 18, когда Apple представила одинарная вкладка, в iOS 26 Photos вновь переработан - теперь интерфейс разделен на две вкладки: "Библиотека" и "Коллекции".

Другие нововведения:

  • Настройка плотности и макета отображения в режиме "Коллекции"
  • Просмотр снимков с новым эффектом глубины в пространственных сценах
  • Отображение информации о событиях прямо в приложении "Фото".

Apple выпустила публичную бета-версию iOS 26: как установить и какие функции появилисьВ iOS 26 "Фото" вновь было переработано (фото: 9to5Mac)

Apple Music в iOS 26

Apple продолжает наращивать функциональность музыкального сервиса. В iOS 26 появилось несколько новых функций:

  • AutoMix - система на базе искусственного интеллекта анализирует композиции и плавно объединяет их, создавая эффект непрерывного DJ-сета
  • Перевод текстов песен - при прослушивании иностранных треков теперь отображается перевод
  • Произношение текстов (Lyrics Pronunciation) - функция, помогающая подпевать песням на незнакомом языке
  • Закрепление избранного - теперь можно закрепить любимые треки, плейлисты, альбомы и исполнителей в верхней части вкладки "Медиатека" для быстрого доступа.

Apple выпустила публичную бета-версию iOS 26: как установить и какие функции появилисьApple выпустила публичную бета-версию iOS 26: как установить и какие функции появилисьApple Music предлагает несколько новых функций (фото: 9to5Mac)

CarPlay (новый интерфейс и виджеты)

Одним из крупнейших обновлений стал редизайн CarPlay. Интерфейс получил визуальный стиль Liquid Glass и поддержку виджетов. Теперь пользователи могут настроить отдельный экран с виджетами - от "Погоды" до "Календаря" и "Умного дома". Количество доступных виджетов зависит от размера дисплея.

Также в CarPlay появилось:

  • Поддержка Live Activities - теперь они отображаются и в автомобиле
  • Новая функция Smart Display Zoom - позволяет регулировать плотность информации на экране
  • Входящие вызовы отображаются в виде баннера внизу экрана, не занимая его полностью
  • Поддержка Tapback-реакций в Сообщениях
  • Появилась функция воспроизведения видео в автомобиле (зависит от автопроизводителей и разработчиков)
  • Поддержка Handoff при использовании AirPods.

Apple выпустила публичную бета-версию iOS 26: как установить и какие функции появилисьCarPlay получил новый дизайн и прочее (фото: 9to5Mac)

Новое приложение Apple Games

В iOS 26 на домашнем экране iPhone появилось новое приложение - Apple Games. Оно служит единым хабом для всех игр из App Store, позволяет отслеживать достижения, участвовать в челленджах и не пропускать важные события.

"Новое приложение Apple Games - это центр для всех ваших игр. Оно помогает возвращаться к любимым тайтлам, открывать новые, следить за обновлениями и весело проводить время с друзьями. Кроме того, через него можно удобно работать с подпиской Apple Arcade, в которую входит более 200 игр для всей семьи", - описывает приложение Apple.

Apple выпустила публичную бета-версию iOS 26: как установить и какие функции появилисьНовое приложение Apple Games (фото: 9to5Mac)

Карты Apple

В iOS 26 в приложении Apple Maps появились две новые функции:

Preferred Routes - iPhone автоматически определяет часто используемые маршруты (например, от дома до работы) и предлагает актуальные сведения о поездке прямо в виджете. При возникновении серьезных задержек устройство предложит альтернативный путь.

Visited Places - смартфон фиксирует посещенные локации (кафе, магазины и т.д.) и сохраняет их в библиотеке мест. История посещений конфиденциальна и может быть удалена в любое время.

Apple выпустила публичную бета-версию iOS 26: как установить и какие функции появилисьВ Apple Maps появились две новые функции (фото: 9to5Mac)

Apple Intelligence в iOS 26

Платформа Apple Intelligence, представленная в прошлом году, получила значительное развитие в iOS 26. Обновленные функции на базе искусственного интеллекта интегрированы в ключевые приложения и сервисы системы.

Visual Intelligence ("умные" скриншоты)

Одним из заметных нововведений стала расширенная функция Visual Intelligence. Теперь пользователи могут делать скриншоты и сразу использовать их для дальнейших действий. Система предлагает:

  • добавить события в календарь
  • выполнить поиск в Google, Etsy и других сторонних приложениях
  • отправить изображение в ChatGPT
  • выделить фрагмент экрана и запросить поиск по нему.

"На базе Apple Intelligence визуальный ИИ распознает, что отображается на экране, и предлагает релевантные действия. Можно задать вопрос в ChatGPT по содержимому экрана, найти похожие изображения или товары, а также быстро сохранить событие в календарь с автоматическим определением даты, времени и места", - объясняет Apple.

Apple выпустила публичную бета-версию iOS 26: как установить и какие функции появились"Умные" скриншоты (фото: 9to5Mac)

Live Translation (перевод в режиме реального времени)

Функция Live Translation стала одной из самых впечатляющих в рамках Apple Intelligence. Она работает полностью на устройстве, обеспечивая конфиденциальность общения.

Live Translation доступна в приложениях Messages, Phone и FaceTime.

В Сообщениях входящие автоматически переводятся на предпочитаемый язык пользователя. Ответ - также автоматически переводится при отправке.

В FaceTime отображаются переведенные субтитры в режиме реального времени, при этом голос собеседника остается слышен.

В Телефоне можно переводить голосовые звонки: пользователь слышит переведенный текст в формате озвучки.

Apple выпустила публичную бета-версию iOS 26: как установить и какие функции появилисьПеревод в режиме реального времени (фото: 9to5Mac)

Обновление Shortcuts

Приложение Shortcuts в iOS 26 получило новую функцию Use Model, которая позволяет напрямую использовать модели Apple Intelligence или ChatGPT для автоматизации задач.

Например, студент может создать сценарий, в котором Apple Intelligence сравнивает аудиозапись лекции с его конспектом и автоматически добавляет недостающие ключевые моменты. Все данные при этом обрабатываются либо локально, либо с помощью технологии Private Cloud Compute для сохранения конфиденциальности.

Genmoji и Image Playground

Обновлены и фирменные функции генерации изображений:

  • В Genmoji можно комбинировать несколько эмодзи, настраивать выражения лиц и внешние характеристики
  • В Image Playground теперь поддерживается изменение стиля, причесок, формы лица, а также интеграция с ChatGPT.

Доступны следующие варианты создания изображений:

  • Новый режим "Any Style": пользователь описывает изображение, и ChatGPT генерирует его
  • Создание иллюстраций с использованием моделей Apple в стилях Sketch, Illustration, Animation
  • Использование стилей ChatGPT: Акварель и Масляная живопись.

Apple выпустила публичную бета-версию iOS 26: как установить и какие функции появилисьОбновления Genmoji и Image Playground (фото: 9to5Mac)

Дополнительные улучшения Apple Intelligence в iOS 26:

  • Отслеживание заказов в Apple Wallet
  • Генерация фонов и опросов в Messages
  • Автоматическая категоризация задач в Reminders.

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