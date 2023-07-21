Терминал потребует пароль. Что нужно знать о новых правилах пополнения карт

В Украине с 1 августа вступят в силу новые правила пополнения банковских карт в терминалах. Номер телефона плательщика станет обязательным для зачисления денег на счет. Однако платить за коммуналку и билеты на транспорт можно будет как и раньше.

Подробнее об изменениях в проведении денежных операций через терминал – в материале РБК-Украина ниже.

Нацбанк ужесточает контроль

С 1 августа 2023 к квитанциям, которые формируются при совершении наличных операций через платежные устройства ПТКС (программно-технический комплекс самообслуживания), должны быть добавлены реквизиты плательщика.

Национальный банк Украины своим постановлением обязал установить дополнительную верификацию данных в ПТКС.

"Квитанции по результатам операций по внесению наличных с помощью ПТКС для зачисления на счета дополнительно должны содержать номер мобильного телефона плательщика", - говорится в сообщении НБУ.

Суть нововведения в том, что при внесении наличных через терминал плательщику нужно будет ввести номер своего мобильного телефона, а затем одноразовый пароль, который придет в смс-сообщении на указанный номер. Только после этого деньги будут зачислены на счет.

Как пополнить карту через терминал

Алгоритм внесения денежных средств на карту по новым правилам довольно прост и состоит из нескольких шагов:

на экране терминала необходимо ввести номер своего мобильного телефона;

дождаться телефонного звонка или смс - в нем будет указан одноразовый пароль;

ввести полученный код на экране. Это будет означать согласие на выполнение платежа;

получить квитанцию.

Данные шаги необходимо будет выполнить при внесении средств на банковские карточные счета, для денежных переводов.

Что можно оплатить без пароля

Наиболее популярные платежные операции, которые совершаются через терминалы, не будут требовать пароля со вступлением в силу новых правил НБУ.

Вводить номер телефона и смс-код не нужно для таких платежей:

оплата услуг ЖКХ (квартплата, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);

оплата ж/д билетов (включая пригородные);

оплата проезда в городском и пригородном транспорте, в том числе покупка электронных билетов;

оплата маршрутных пассажирских перевозок;

пополнение проездных и транспортных карточек.

К тому же дополнительная верификация не нужна при осуществлении платежей в бюджет - налоги, штрафы, административные услуги, сборы.