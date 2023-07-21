Термінал вимагатиме пароль. Що потрібно знати про нові правила поповнення карток

В Україні з 1 серпня набудуть чинності нові правила поповнення банківських карток у терміналах. Номер телефону платника стане обов'язковим для зарахування грошей на рахунок. Проте платити за комуналку та квитки на транспорт можна буде як і раніше.

Докладніше про зміни у проведенні грошових операцій через термінал – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Нацбанк посилює контроль

З 1 серпня 2023 до квитанцій, які формуються при здійсненні готівкових операцій через платіжні пристрої ПТКС (програмно-технічний комплекс самообслуговування), мають бути додані реквізити платника.

Національний банк України своєю постановою зобов'язав встановити додаткову верифікацію даних у ПТКС.

"Квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою ПТКС для зарахування на рахунки додатково мають містити номер мобільного телефону платника", - йдеться у повідомленні НБУ.

Суть нововведення в тому, що при внесенні готівки через термінал платнику потрібно буде ввести номер свого мобільного телефону, а потім одноразовий пароль, який прийде у смс-повідомленні на вказаний номер. Тільки після цього гроші буде зараховано на рахунок.

Як поповнити картку через термінал

Алгоритм внесення коштів на карту за новими правилами досить простий і складається з кількох кроків:

на екрані терміналу необхідно вказати номер свого мобільного телефону;

дочекатися телефонного дзвінка або смс – у ньому буде вказано одноразовий пароль;

ввести отриманий код на екрані. Це означатиме згоду на виконання платежу;

отримати квитанцію.

Ці кроки необхідно буде виконати при внесенні коштів на банківські карткові рахунки, для грошових переказів.

Що можна сплатити без пароля

Найбільш популярні платіжні операції, які здійснюються через термінали, не вимагатимуть пароля з набранням чинності нових правил НБУ.

Вводити номер телефону та смс-код не потрібно для таких платежів:

оплата послуг ЖКГ (квартплата, стаціонарний телефонний зв'язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона);

оплата залізничних квитків (включаючи приміські);

оплата проїзду у міському та приміському транспорті, у тому числі купівля електронних квитків;

оплата маршрутних пасажирських перевезень;

поповнення проїзних та транспортних карток.

До того ж додаткова верифікація не потрібна при здійсненні платежів до бюджету - податки, штрафи, адміністративні послуги, збори.