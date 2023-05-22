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Терминал для поставки газа в Европу заработает в Турции в течение года, - минэнерго

Фото: в Турции терминал для поставки газа в Европу заработает в течение года (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Терминал для транзита природного газа в страны Европы через Турцию заработает максимум в течение года.

Об этом заявил министр энергетики страны Фатих Донмез, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haber Global.

"Центр торговли газом заработает максимум в течение года. Благодаря его функционированию появится возможность продавать странам Европы больше газа и диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции", - заявил Донмез.

По его словам, особенно важен проект для стран Южной Европы, которые не спрашивают, будет хаб или нет, а интересуются, когда он начнет работу.

Министр также сообщил, что Турция сможет поставлять в Европу около 40 млрд кубометров газа, которые являются излишками при получении около 100 млрд кубометров из-за рубежа. Анкара ведет переговоры с 15 странами, включая Азербайджан, Иран и государства Персидского залива.

Турция усиливает свою роль в транзите газа в регионе

В конце апреля 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт поставкам в страну черноморского газа. На первом этапе планируется добывать 10 млн кубометров газа в сутки. Часть газа страна будет экспортировать. На первом этапе там планируется добывать до 10 млн кубометров газа в сутки. Однако впоследствии объем добычи должен быть увеличен до 40 млн кубометров в сутки.

По мнению турецких экспертов, Черное море обладает энергетическим запасом, чтобы удовлетворить мировые потребности газа в течение 45 лет. У Турции есть ресурсы в крупных месторождениях вдоль побережья моря.

Вскоре Турция начала поставки природного газа в Болгарию, согласно подписанному в январе этого года соглашению, которое предусматривает транспортировку 1,5 млрд кубических метров газа в год. Продлится она 13 лет.

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