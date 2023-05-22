Терминал для поставки газа в Европу заработает в Турции в течение года, - минэнерго

"Центр торговли газом заработает максимум в течение года. Благодаря его функционированию появится возможность продавать странам Европы больше газа и диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции", - заявил Донмез.

По его словам, особенно важен проект для стран Южной Европы, которые не спрашивают, будет хаб или нет, а интересуются, когда он начнет работу.

Министр также сообщил, что Турция сможет поставлять в Европу около 40 млрд кубометров газа, которые являются излишками при получении около 100 млрд кубометров из-за рубежа. Анкара ведет переговоры с 15 странами, включая Азербайджан, Иран и государства Персидского залива.

Турция усиливает свою роль в транзите газа в регионе

В конце апреля 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт поставкам в страну черноморского газа. На первом этапе планируется добывать 10 млн кубометров газа в сутки. Часть газа страна будет экспортировать. На первом этапе там планируется добывать до 10 млн кубометров газа в сутки. Однако впоследствии объем добычи должен быть увеличен до 40 млн кубометров в сутки.