У Туреччині заявили, що запасів газу в Чорному морі вистачить на 45 років

"Ми знайшли газ, у нас газу 540 мільярдів кубометрів. Але це тільки початок. У Чорному морі є запаси енергії, щоб задовольнити світові потреби на 45 років. У нас величезний стан. Його називають сірководень. Водень також є найчистішим газом майбутнього", - заявив він.

За словами Йилдирима, родовище сірководню є порівняльною перевагою Туреччини.