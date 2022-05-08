У Туреччині заявили, що запасів газу в Чорному морі вистачить на 45 років
Чорне море володіє енергетичним запасом, щоб задовольнити світові потреби протягом 45 років. У Туреччині є ресурси у великих родовищах уздовж узбережжя моря.
Про це заявив заступник голови правлячої в Туреччині Партії справедливості і розвитку Біналі Йилдирим, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.
"Ми знайшли газ, у нас газу 540 мільярдів кубометрів. Але це тільки початок. У Чорному морі є запаси енергії, щоб задовольнити світові потреби на 45 років. У нас величезний стан. Його називають сірководень. Водень також є найчистішим газом майбутнього", - заявив він.
За словами Йилдирима, родовище сірководню є порівняльною перевагою Туреччини.
"Так що у нас є ці ресурси у великих родовищах уздовж узбережжя Чорного моря. Це майбутнє порівняльна перевага Туреччини. Ті, хто це знають, ті, хто бачать цю силу Туреччини, намагаються один за іншим реалізувати свої плани, що нам робити, щоб дестабілізувати країну. Ми боролися за це 20 років", - додав політик.
Нагадаємо, напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз поки не розглядає можливість повної відмови від російського газу.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.