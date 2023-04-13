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Турция начала экспорт природного газа в Болгарию

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Четверг 13 апреля 2023 04:45
Турция начала экспорт природного газа в Болгарию Фото: Турция начала поставлять газ в Болгарию (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Турция начала поставки природного газа в Болгарию, согласно подписанному в январе этого года соглашению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкую газо- и нефтепроводную государственную компанию BOTAŞ в Twitter .

Министр энергетики Болгарии Росен Христов заявил, что такое сотрудничество имеет большое значение для энергетической безопасности Болгарии.

"Это важно не только для Болгарии, но и для всей Юго-Восточной и Центральной Европы. Мы видим Турцию как надежного партнера и обязательно расширяем наше сотрудничество", - сказал он.

Отмечается, что соглашение было подписано 3 января 2023 года и предусматривает транспортировку 1,5 млрд кубических метров газа в год. Продлится она 13 лет.

"Сегодняшняя поставка составит примерно 55 миллионов кубических метров, но у нас будет всего 1,5 миллиарда кубических метров в год. Эта мощность может развиваться в направлении увеличения объемов с увеличением спроса. Технически у нас есть такая возможность", - заявил генеральный директор BOTAŞ Бурхан Озджан.

Напомним, чтоТурция собиралась взять на вооружение первый в мире десантный корабль, предназначенный для размещения боевых дронов.

А 11 апреля они планировали запустить в космос свой первый спутник наблюдения с высоким разрешением собственного производства.

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