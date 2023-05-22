UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Термінал для постачання газу до Європи запрацює у Туреччині протягом року, - міненерго

Фото: у Туреччині термінал для постачання газу до Європи запрацює протягом року (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Термінал для транзиту природного газу до країн Європи через Туреччину почне працювати максимум протягом року.

Про це заявив міністр енергетики країни Фатіх Донмез, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haber Global.

"Центр торгівлі газом запрацює максимум протягом року. Завдяки його функціонуванню з'явиться можливість продавати країнам Європи більше газу та диверсифікувати джерела енергоносіїв стосовно Туреччини", - заявив Донмез.

За його словами, особливо важливим є проект для країн Південної Європи, які не запитують, буде хаб чи ні, а цікавляться, коли він почне роботу.

Міністр також повідомив, що Туреччина зможе постачати до Європи близько 40 млрд. кубометрів газу, які є надлишками при отриманні близько 100 млрд. кубометрів з-за кордону. Анкара веде переговори з 15 країнами, включаючи Азербайджан, Іран та держави Перської затоки.

Туреччина посилює свою роль у транзиті газу регіоном

Наприкінці квітня 2023 року президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган дав старт постачанням у країну чорноморського газу. На першому етапі планується видобувати 10 млн. кубометрів газу на добу. Частину газу країна експортуватиме. На першому етапі там планується видобувати до 10 млн. кубометрів газу на добу. Однак згодом обсяг видобутку має бути збільшений до 40 млн. кубометрів на добу.

На думку турецьких експертів, Чорне море має енергетичний запас, щоб задовольнити світові потреби газу протягом 45 років. Туреччина має ресурси у великих родовищах уздовж узбережжя моря.

Незабаром Туреччина розпочала постачання природного газу до Болгарії, згідно з підписаною в січні цього року угодою, яка передбачає транспортування 1,5 млрд кубічних метрів газу на рік. Триватиме вона 13 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТурцияГаз