В Украине выросла стоимость оформления паспортов: сколько теперь придется платить

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ГП "Документ" .

В "Паспортном сервисе" отмечают, что предоставляют консультации онлайн и по телефону.

С 7 октября 2024 года на территории Украины меняется стоимость пакетов сервисных услуг паспортно-миграционного характера в подразделениях ГП "Документ".

Ранее РБК-Украина рассказывало, что первый паспорт гражданина Украины оформляется ребенку в возрасте 14 лет в виде ID-карты. Этот документ выдается на 4 года и оформляется бесплатно. Начиная с 18 лет, за выдачу последующих паспортов, действительных в течение 10 лет, необходимо уплатить административный сбор.

Также мы рассказывали, что детский загранпаспорт можно оформить с рождения сроком на 4 года. Присутствие ребенка при подаче документов не всегда обязательно. Оформить паспорт можно в любом территориальном подразделении области независимо от места регистрации. При оформлении загранпаспорта для ребенка один из родителей, опекунов или усыновителей должен предъявить паспорт гражданина Украины.

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