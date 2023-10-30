ua en ru
Пн, 30 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израиль нанес авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Понедельник 30 октября 2023 03:13
UA EN RU
Израиль нанес авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане Фото: армия Израиля атаковала объекты Хезболлы в Ливане (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане в ответ на пуски ракет в сторону израильской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦАХАЛ в Telegram.

В ведомстве отметили, что израильский военный самолет 29 октября нанес удары по объектам, принадлежащим террористической организации "Хезболла" в Ливане.

"Среди целей, по которым были нанесены удары, была инфраструктура для управления, а также другая военная инфраструктура, принадлежащая террористической организации Хезболла", - говорится в сообщении ЦАХАЛа.

"Хезболла" же заявила, что сбила израильский беспилотник над югом Ливана с помощью ракеты "земля-воздух".

Нападение ХАМАС на Израиль и напряженность с "Хезболлой"

7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории страны были выпущены тысячи ракет и снарядов. С этого времени начала расти напряженность и с "Хезболлой". Речь идет о ежедневных столкновениях между сторонами вдоль израильско-ливанской границы.

Поддерживаемые Ираном боевики несколько раз обстреляли ракетами израильские аванпосты и силы на границе. По данным СМИ, Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность военного ответа на случай нападения "Хезболлы" на Израиль.

23 октября армия обороны Израиля массированно атаковала очаги "Хезболлы" в Ливане и нанесла удары по "десяткам объектов" ХАМАС в Секторе Газы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль Хезболла Ливан
NEWS
Армия РФ начала использовать новый дрон. Он сам идентифицирует цель, - ISW
Армия РФ начала использовать новый дрон. Он сам идентифицирует цель, - ISW
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ