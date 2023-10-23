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ЦАХАЛ массированно ударил по объектам "Хезболлы" и ХАМАС

Понедельник 23 октября 2023 02:56
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ЦАХАЛ массированно ударил по объектам "Хезболлы" и ХАМАС Фото: ЦАХАЛ атаковал позиции боевиков в Ливане и Секторе Газа (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по центрам "Хезболлы" в Ливане и по "десяткам объектов" ХАМАС в Секторе Газы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикации спикера ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

Он отметил, что Армия обороны атаковала две ячейки "Хезболлы" в районах Матат и горы Дов на юге Ливана.

"Согласно подозрению, отряды намеревались запустить зенитные и обычные ракеты в сторону Израиля", - отметил Хагари.

Кроме того, он заявляет, что ЦАХАЛ совершает волну авиаударов по десяткам объектов ХАМАС в секторе Газа.

Нападение ХАМАС на Израиль и напряженность с "Хезболлой"

7 октября боевики ХАМАС из сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории Израиля были выпущены тысячи ракет и снарядов. С этого времени начала расти напряженность и с "Хезболлой". Речь идет о ежедневных столкновениях между сторонами вдоль израильско-ливанской границы.

Поддерживаемые Ираном боевики в последние дни несколько раз обстреляли ракетами израильские аванпосты и силы на границе. По данным СМИ, Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность военного ответа на случай нападения "Хезболлы" на Израиль.

19 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам террористов "Хезболлы" в Ливане.

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ХАМАС Израиль Хезболла Ливан
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