Нетаньяху объявил о начале третьей фазы войны с ХАМАС: что это значит

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале проведения третьей фазы военной операции против группировки ХАМАС. Она предполагает расширение наземного проникновения в Сектор Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правительства Израиля, обнародованное пресс-службой министерства.

Чиновник отметил во время открытия еженедельного заседания израильского правительства, что страна находится "в разгаре войны".

"Мы поставили перед собой четкую цель: уничтожить военный и режимный потенциал ХАМАСа. Мы делаем это системно", - заявил он.

Этапы военной операции

Нетаньяху озвучил цели разных фаз операции.

"Прежде всего, завершен этап торможения. Второй этап - постоянно продолжающиеся атаки с воздуха. Третий этап - расширение наземного проникновения в Сектор Газа. ЦАХАЛ делает это размеренными, очень мощными шагами, систематически продвигаясь шаг за шагом", - рассказал израильский премьер.

Также он обратил внимание на "полное доверие как тактике, так и управлению" проводимой операции под руководством начальника Генерального штаба со стороны "всего народа и его руководства".

"Будут и дальнейшие шаги, о которых нельзя рассказать здесь, но мы говорим в "кабинете войны"", - добавил Нетаньяху.

Угроза от "Хизбаллы"

По словам премьера Израиля, параллельно ведется активная работа над сдерживанием на северном фронте, то есть в районе границы с Ливаном.

"Я вновь говорю "Хизбалле": вы совершите ошибку всей своей жизни, если решите в полной мере вмешаться в кампанию. Вы получите удар, который даже не можете себе представить", - предупреждает Нетаньяху.

Освобождение заложников

Израильская сторона также продолжает усилия по освобождению похищенных в ходе маневра граждан, которых схватили боевики ХАМАС во время своего вторжения, отметил глава правительства Израиля.

"Этот маневр даже открывает возможности для освобождения, и мы их не упустим. Эта кампания потребует времени, будут неожиданные препятствия, будут трудности, будут потери, будут и сюрпризы, но в конце я обещаю вам одно: ХАМАС получит нокдаун, ХАМАС будет побежден, будет другая Газа", - сказал Нетаньяху.

Политические, гуманитарные и экономические усилия

Также он добавил, что для этого "нужно терпение и время", в частности, чтобы "заручиться политической поддержкой".

"Я нахожусь в ежедневном контакте с президентом США, наша команда постоянно общается со своими коллегами. Мы объясняем, что ведем не только свою, но и их войну, потому что, если ХАМАС не будет побежден, победит ось зла, а если победит ось зла, свободный мир проиграет... Это политическое усилие, и каждый, кто может внести свою лепту, должен сделать это", - объяснил израильский премьер.

Нетаньяху высказался и об гуманитарных и экономических составляющих операции и борьбы с ХАМАС.

"Второе усилие гуманитарное.. Мы пытаемся переместить население Газы на юг сектора, мы создали там безопасную зону, куда хотим направить гуманитарную помощь. Мы это делаем в координации с нашими американскими друзьями. Этот процесс тоже требует времени", - рассказал он.

Третье усилие - экономическое, заявил Нетаньяху. По его словам, правительству нужно будет сделать "гораздо больше, что будет стоить больших денег, но это второстепенное соображение".

"Самое главное, что необходимо, - объединение сил. Мы создали для ведения войны чрезвычайное национальное правительство. Сейчас народ един как никогда", - подчеркнул он.

Наземная операция Израиля

Напомним, 7 октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. В ходе нападения они убивали, а также угоняли военных и гражданских жителей. После этого Израиль объявил начало операции "Железные мечи", и начал регулярно обстреливать цели в Секторе Газа.

27 октября израильская армия начала усиленно атаковать Газу. Также в Армии обороны Израиля заявили о расширении наземной операции.

При этом в ЦАХАЛе сообщили, что ночью 30 октября в Сектор Газа были отправлены дополнительные войска для продолжения операции.