ua en ru
Вс, 05 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израиль нанес ответный удар по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане

Тель-Авив, Воскресенье 05 ноября 2023 03:42
UA EN RU
Израиль нанес ответный удар по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане Фото: Израиль нанес удар по военной инфраструктуре "Хезболлы" (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

ЦАХАЛ нанес удары по военной инфраструктуре "Хезболла". Это ответ на запуски с территории Ливана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛа.

"Авиация ЦАХАЛа нанесла удары по военной инфраструктуре, принадлежащей террористической организации "Хезболла" в Ливане", - сообщили в израильской армии.

Момент засняли на видео.

Армия обороны Израиля сообщила, что вечером, 4 сентября, было зафиксировано несколько запусков с территории Ливана в сторону Израиля. Ракеты не упали на территории страны.

Кроме того, недавно по району Метулы на севере Израиля были выпущены противотанковые ракеты. О пострадавших не сообщалось.

Война Израиля против Ливана

Израильские силы подверглись ракетным обстрелам со стороны боевиков, поддерживаемых Ираном. США рассматривают возможность военного ответа на случай нападения "Хезболлы" на Израиль.

ЦАХАЛ нанес авиаудары по объектам "Хезболлы" в Ливане в ответ на пуски ракет в сторону израильской территории ночью 30 октября.

Ранее, 23 октября армия обороны Израиля массированно атаковала очаги "Хезболлы" в Ливане и нанесла удары по "десяткам объектов" ХАМАС в Секторе Газа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Ливан
NEWS
Россия ударила по украинским военным во время торжества, много жертв
Россия ударила по украинским военным во время торжества, много жертв
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше