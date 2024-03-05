Запрет УПЦ МП: Комитет Рады рекомендовал законопроект ко второму чтению

Комитет ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал ко второму чтению законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных со страной-агрессором. Речь идет о проекте закона №8371.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель главы комитета Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа").

Как она рассказала изданию, Комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике закончил рассмотрение правок второго чтения к законопроекту №8371 о запрете в Украине религиозных организаций, связанных со страной-агрессором.

Добавим, в свою очередь, народный депутат Владимир Вятрович на странице в Facebook написал, что текст законопроекта "стал значительно сильнее по сравнению с поддержанным за основу правительственным вариантом".

"Русская православная церковь должна быть запрещена законом, а деятельность всех религиозных организаций, аффилированных с ней, будет прекращаться по четкой процедуре, которая будет включать исследования, предписание о выполнении закона и судебном запрете", - отметил Вятрович.

По его словам, РПЦ и аффилированные с ней структуры не смогут использовать государственное и коммунальное имущество, а переход общин в украинскую поместную православную церковь будет значительно упрощен.

"Теперь - решение за Верховной Радой", - добавил нардеп.

Запрет УПЦ МП в Украине

Напомним, что этот законопроект, основной целью которого является ограничение деятельности в Украине УПЦ Московского патриархата, был принят парламентом в первом чтении 19 октября прошлого года, впоследствии к нему было подано более тысячи правок.

Этот шаг приближает Украину к официальному запрету церквей УПЦ МП, связь которых со страной-агрессорой уже доказана проверками СБУ и громкими разоблачениями завербованных священнослужителей.

В стране время от времени правоохранители проводят проверки в святынях, где московский патриархат продвигает нарративы РФ.

Все подробности по запрету УПЦ Московского патриархата и почему это важно - читайте в материале РБК-Украина.

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