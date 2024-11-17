На территории резиденции премьера Израиля упали две бомбы

На территории резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху упали две бомбы. Речь идет о зажигательных бомбах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Напомним, в октябре дрон группировки "Хезболла" атаковал резиденцию Нетаньяху в Кесарии. Представители премьера Израиля заявили, что в момент удара Нетаньяху и его супруги в резиденции в Кесарии не было.

Президент Израиля Ицхак Герцог осудил инцидент и сообщил о начале расследования.

"Невозможно, чтобы премьер-министр Израиля, которому угрожает Иран и его ставленники, пытающиеся убить его, подвергался таким же угрозам дома", - отметил министр.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о пересечении "всех красных линий".

Бомбы обнаружили в субботу, 16 ноября, на территории дома Нетаньяху в городе Кесария на севере Израиля. Бомбы упали в сад.

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Тегеран выпустил более 180 баллистических ракет.

Иран заявил, что атака была ответом на гибель главарей ХАМАС и "Хезболла".

Израиль на рассвете 26 октября нанес ответный удар. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по ряду регионов в Иране.

Как отметил представитель ЦАХАЛа, были атакованы 20 точек в Иране и применены десятки военных самолетов. Израиль сообщает, что, в частности, ударил по объектам производства баллистических ракет и батареям ПВО.

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