На території резиденції прем'єра Ізраїлю впали дві бомби

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Бомби знайшли у суботу, 16 листопада, на території будинку Нетаньяху в місті Кесарія на півночі Ізраїлю. Бомби впали в сад. Ні Нетаньяху, ні його сім'я не було в резиденції у момент атаки. Також не повідомляється про жодні пошкодження.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив про перетин "усіх червоних ліній".

"Неможливо, щоб прем’єр-міністр Ізраїлю, якому погрожує Іран та його ставленики, які намагаються вбити його, піддавався таким же погрозам вдома", - зазначив міністр.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог засудив інцидент і повідомив про початок розслідування.

Нагадаємо, у жовтні дрон угрупування "Хезболла" атакував резиденцію Нетаньяху у Кесарії. Представники прем'єра Ізраїлю заявили, що у момент удару Нетаньяху та його дружини у резиденції в Кесарії не було.