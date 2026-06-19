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Территории или благополучие? Украинцы в опросе высказался, что важнее

11:15 19.06.2026 Пт
2 мин
Как украинцы ответили на важный вопрос во время войны?
aimg Ирина Глухова
Территории или благополучие? Украинцы в опросе высказался, что важнее Фото: большинство украинцев считает суверенитет и независимость более важными, чем благосостояние населения (Getty Images)
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Большинство украинцев считают сохранение государственного суверенитета и независимости более важным, чем личное финансовое благополучие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Суверенитет против благополучие

Социологи спросили украинцев, что для них важнее: суверенитет и независимость или личное финансовое благополучие.

Результат показал явное преимущество:

  • 59% назвали важными суверенитет и независимость;
  • 29% считают благополучие важнее суверенитета.

Территориальная целостность против благополучия

В другой части вопросов сравнивали территориальную целостность и благополучие населения. Здесь разница менее выражена:

  • 48% отдают предпочтение территориальной целостности;
  • 40% считают благополучие важным.

Территории или благополучие? Украинцы в опросе высказался, что важнееИнфографика: КМИС

Как отметили социологи, такое распределение обусловлено разным отношением украинцев к этим категориям. Они пояснили, что "больше украинцев готовы обсуждать временные территориальные потери, чем вопросы суверенитета и независимости Украины".

Какую позицию занимают украинцы

Социологи задали оба вопроса одновременно и получили четкую картину.

39% респондентов выбрали "государственную" позицию в обеих парах - для них и территориальная целостность, и суверенитет важнее благополучия.

В то же время лишь 21% опрошенных во всех случаях отдали предпочтение материальному благосостоянию.

Таким образом, для почти четырёх из десяти украинцев и территориальная целостность, и государственный суверенитет остаются приоритетом даже в условиях войны.

КМИС сравнил результаты опросов 2020 и 2023 годов - результаты оказались почти идентичными.

Как изменились настроения за последние годы

В октябре 2020 года 52% украинцев посчитали независимость и целостность границ важнее благосостояния населения, 33% - наоборот.

В декабре 2023 года, после полномасштабного вторжения, цифры практически не изменились: 53% отдали предпочтение государственной позиции, 34% - благосостоянию.

Новые данные показывают важное различие: украинцы гораздо решительнее поддерживают суверенитет и независимость, чем территориальную целостность как отдельную категорию.

Напомним, недавний опрос КМИС показал, что 88% украинцев ожидают перезагрузки центральной власти после окончания войны. В частности, до 67% выросла доля тех, кто выступает за смену президента.

В другом исследовании социологи выяснили отношение украинцев к статусу русского языка.

Также, согласно опросу "Оценка религиозной ситуации в Украине", четверть жителей страны считают себя православными без конкретной принадлежности к церкви.

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