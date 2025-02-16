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Россияне ударили по ТЭС в Николаеве: без тепла 46 тысяч абонентов

Николаев, Воскресенье 16 февраля 2025 13:41
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Россияне ударили по ТЭС в Николаеве: без тепла 46 тысяч абонентов Фото: россияне ударили по ТЭС в Николаеве 16 февраля (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска ночью 16 февраля обстреляли тепловую электростанцию в Николаеве. Без тепла остались 46 тысяч абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Сегодня ночью российские террористы прицельно атаковали критическую инфраструктуру Николаева. БПЛА врага повредили тепловую электростанцию города. Это сделано сознательно, чтобы оставить людей без тепла при минусовых температурах и создать гуманитарную катастрофу", - отметил он.

Соответствующие службы проводят ликвидацию последствий вражеской атаки.

По словам Шмыгаля, без теплоснабжения остаются 46 тысяч абонентов. В городе уже развернуто 67 пунктов несокрушимости, начато подключение трех модульных котельных в учреждениях здравоохранения.

Глава правительства дал поручение провести заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по данному вопросу. По его итогам будет принят еще ряд мер для обеспечения теплом жителей Николаева.

Атака на Николаев

В ночь на 16 февраля россияне атаковали дронами Николаев. Около 1:00 в городе прогремели взрывы.

Позже местные власти подтвердили удар по городу и уточнили, что российский дрон атаковал объект критической инфраструктуры. Там возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали пожар.

В результате атаки травмирован мужчина 1960 года рождения, его госпитализировали.

Известно, что часть Николаева осталась без тепла в результате атаки оккупантов.

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