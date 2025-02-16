Россияне ударили по ТЭС в Николаеве: без тепла 46 тысяч абонентов

Российские войска ночью 16 февраля обстреляли тепловую электростанцию в Николаеве. Без тепла остались 46 тысяч абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Сегодня ночью российские террористы прицельно атаковали критическую инфраструктуру Николаева. БПЛА врага повредили тепловую электростанцию города. Это сделано сознательно, чтобы оставить людей без тепла при минусовых температурах и создать гуманитарную катастрофу", - отметил он.

Соответствующие службы проводят ликвидацию последствий вражеской атаки.

По словам Шмыгаля, без теплоснабжения остаются 46 тысяч абонентов. В городе уже развернуто 67 пунктов несокрушимости, начато подключение трех модульных котельных в учреждениях здравоохранения.

Глава правительства дал поручение провести заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по данному вопросу. По его итогам будет принят еще ряд мер для обеспечения теплом жителей Николаева.